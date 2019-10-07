Выбор автомобильных дисков сегодня является задачей не только технической. Множество людей всегда считали свой автомобиль не просто средством передвижения. Он с самого начала был в их глазах еще и в элементом внешнего показателя их статуса или возможностью выразить свою индивидуальность. Для многих автомобилистов, наряду с техническими характеристиками автомашины, большое значение играют комфорт передвижения и дизайнерские изыски. Такая тенденция коснулась и движителей транспортных средств, которые должны гармонично вписываться в общий дизайн автомобилей.

В настоящее время имеется большой ассортимент разнообразной продукции этого вида. Зачастую владельцу довольно трудно остановить свой выбор на том или ином конкретном элементе «обувки» своей машины. Нередко вообще не удовлетворяются тем, что можно купить и заказывают дополнительный тюнинг. Обычно это покраска или даже роспись, либо алмазная проточка разной степени изощренности. Чтобы не останавливаться на вопросе, который не является темой данной статьи, для ознакомления с возможностями технологии: ссылка на сайт петербургской компании Hofmann Сервис, которая как раз занимается покраской колесных дисков легковых автомобилей и мотоциклов.





Классификация дисков

Главным назначением диска является обеспечение правильной посадки шины и ее эффективной работы во время движения. Именно поэтому основными требованиями, предъявляемыми к нему, являются прочность и жесткость. Также он должен иметь относительно небольшую массу и геометрические параметры, заданные производителем.

По материалу изготовления этот элемент колеса подразделяется на:

Стальные;

Легкосплавные (главным образом, магниевые и алюминиевые).

Магниевые диски ставятся, как правило, на гоночные автомобили. Они легкие, но из-за определенных химических и механических свойств материала, довольно сильно подвержены воздействию внешней среды и износу. Алюминиевые получили широкое распространение на автомобильном рынке, так как имеют небольшой вес, хорошую сопротивляемость коррозии и относительно невысокую стоимость.

С точки зрения технологии изготовления все они делятся, в основном, на штампованные, кованые и литые. Каждый тип этого элемента колеса имеет свои плюсы и минусы.





Штампованные стальные

Как понятно из самого слова, получаются штамповкой. Из двух стальных заготовок изготавливают внутреннюю и внешнюю часть, которые впоследствии соединяются точечной сваркой. Такие изделия отличаются низкой стоимостью, высокой сопротивляемостью к механическому воздействию и хорошей ремонтопригодностью (подробнее...)

Из недостатков необходимо отметить большой вес, который нельзя уменьшить из-за уменьшения при этом прочностных характеристик. А большой вес, в свою очередь, увеличивает:

Нагрузку на ходовую часть автомобиля; Тормозной путь; Увеличивает расход топлива.

Надо отметить, что, даже при хорошем антикоррозийном покрытии, стальные изделия весьма подвержены коррозии.





Литые алюминиевые

Существует несколько способов литья. В зависимости от технологии, диски имеют различные пластичные и прочностные характеристики. Так же они различаются по составу литьевого материала. Наиболее распространен сплав алюминия с кремнием.

Из плюсов надо отметить легкий вес, а теплопроводные свойства таких сплавов уменьшают нагрев тормозных элементов машины. Технология изготовления позволяет получать множество вариантов дизайна.

Минусом, и самым главным, является хрупкость, от удара диски такого типа могут разрушиться и для их восстановления приходится использовать довольно сложную и сравнительно дорогую технологию. При повреждении защитного антикоррозийного покрытия легко подвергаются коррозии. Надо отметить, что взаимодействие со стальными деталями может привести к образованию гальванической пары, ведущий так же к увеличению коррозии.





Кованые

Изготавливаются по специальной многоступенчатой технологии с использование прессов, что позволяет добиться равномерной и мелкодисперсной структуры алюминиевых сплавов. Имеют малый вес (легче литых), высокую пластичность при ударных нагрузках, вмятины легко выправляются, достаточно коррозионностойкие.

Основной недостаток - высокая стоимость. С точки зрения дизайна возможно изготовление любых видов и форм, но высокая степень ажурности и вычурности ведет к уменьшению прочности.





Маркировка дисков

Маркировка диска говорит о его размерности и выглядит следующим образом. Указывается:

Ширина и диаметр в дюймах (5х16). Количество отверстий для крепления и их диаметр (5х113). Вылет диска, показывает, как ступица располагается относительно оси симметрии, обозначается ЕТ и указывается в миллиметрах (ЕТ 25). Может быть положительной и отрицательной. Диаметр посадочного отверстия в миллиметрах (d62).

У каждого автомобилиста есть возможность и право выбора. При этом рекомендуется учитывать все технические характеристики этого элемента колеса, свои финансовые возможности и дизайнерские предпочтения.



