Для семьи с дачей, двумя квартирами и постоянным их ремонтом нужен большой автомобиль. Лучше универсал. Наши машины пугают низким качеством сборки. Вот и решил присмотреться к иномаркам.

Искать подходящий автомобиль начал с изучения журналов и каталогов. Универсалов длиной порядка 4,5 м и мощностью двигателя около 100 л. с. я выписал 5 шт. Вмоемспискебыли: Open-Astra-Caravan, Opel-Omega-Caravan, Volkswagen-Passat-Variant, Toyota- Carina-combi, Hyndai-Lantra. В Москве чаще других встречаются VW и Audi, для них полно сервисных станций и магазинов запчастей. На наших "соленых" дорогах оцинкованный кузов этих машин просто незаменим. "Конкурс" на лучший семейный автомобиль выиграл Volkswagen-Passat-Variant 1988 - 1994 годов выпуска. Ищете оборудование вакуумных машин? Обратитесь в компанию КомТехМаш. Здесь вы найдете высококачественную технику по доступным ценам.

Изучил книги и журналы, касающиеся покупки иномарок, чтобы разобраться, какие и как оформляются документы. Покупал все, что попадалось о VW-Passat. И здесь меня ждало новое препятствие - огромное количество двигателей, которыми комплектуется этот автомобиль. Два дизельных, четырнадцать бензиновых!!! Дизельные двигатели меня не интересовали. По слухам, отечественное топливо плохо подходит к нашим морозам. Но обилие бензиновых моторов пугало. Обзвонил несколько фирм, чтобы узнать цены на ремонт и самые ходовые запчасти: замена тормозных колодок, ремня ГРМ, сальников. В дальнейшем это позволило более грамотно торговаться с продавцами.