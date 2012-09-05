Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Выбор автомобиля для города




Выбор автомобиля для города
20 Августа 2018
Теги: авто

Что касается машины, то, как уже было сказано, она должна быть чисто городской. Такое решение оказывается выгодным еще и потому, что не приходится переплачивать лишние деньги за престижность модели, как в случаях с более могучими и покупаемыми Гольфом, Вектрой и той же Ауди, поскольку городские микролитражки у нас еще не в почете, перегонщики из СНГ на них не бросаются, а западные продавцы, соответственно, цены не вздувают.

С позиции адаптации к нашим условиям здесь вполне сгодятся Пежо- 205, Мазда-323, Хонда-Цивик и Рено-Твинго. Последняя модель - вообще эталон городского автомобиля, что очень быстро поняли в Европе. По этой причине даже трехлетнюю Твинго не купить дешевле 5,5 7 тыс. долл. Зато три других в хорошем состоянии вполне можно приобрести за 5 - 6 тыс., а маленький Пежо - и за четыре.

Тут, подходя к решению проблемы, важно преодолеть психологический барьер. Мы, как и американцы, считаем зазорным ездить в маленьких автомобилях, пусть даже по городу, хотя они удобнее, экономичнее и не уступают в динамике и комфорте большим собратьям. А ограничили выбор перечисленными моделями не случайно. Экспертиза подержанных городских машин показывает, что у многих других из широко рекламируемых микролитражек уже после 100 тыс. км. пробега двигатель оказывается необратимо изношен, а ходовая часть требует большого ремонта и постоянного внимания.

 


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Положительные стороны аренды м... - . (+27)
Запчасти Газелей... - . (+32)
Покупка автомобиля - философск... - . (+56)
Анализ потребительских предпоч... - . (+50)
Оценка автомобиля при покупке... - . (+61)
Возможно ли восстановление гео... - . (+83)
Разделение функций между конкр... - . (+50)
Автокосметика для улучшения ди... - . (+71)
Ликвидность подержанного автом... - . (+49)
Запчасти на Хонду, качество пр... - . (+77)
Обработка шлицов... - . (+50)
Продажа Газ Соболь: характерис... - . (+110)
Соединение трубопроводов... - . (+112)
Новые автомобили стоимостью от... - . (+142)
Испытание на герметичность мет... - . (+120)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке