Что касается машины, то, как уже было сказано, она должна быть чисто городской. Такое решение оказывается выгодным еще и потому, что не приходится переплачивать лишние деньги за престижность модели, как в случаях с более могучими и покупаемыми Гольфом, Вектрой и той же Ауди, поскольку городские микролитражки у нас еще не в почете, перегонщики из СНГ на них не бросаются, а западные продавцы, соответственно, цены не вздувают.

С позиции адаптации к нашим условиям здесь вполне сгодятся Пежо- 205, Мазда-323, Хонда-Цивик и Рено-Твинго. Последняя модель - вообще эталон городского автомобиля, что очень быстро поняли в Европе. По этой причине даже трехлетнюю Твинго не купить дешевле 5,5 7 тыс. долл. Зато три других в хорошем состоянии вполне можно приобрести за 5 - 6 тыс., а маленький Пежо - и за четыре.

Тут, подходя к решению проблемы, важно преодолеть психологический барьер. Мы, как и американцы, считаем зазорным ездить в маленьких автомобилях, пусть даже по городу, хотя они удобнее, экономичнее и не уступают в динамике и комфорте большим собратьям. А ограничили выбор перечисленными моделями не случайно. Экспертиза подержанных городских машин показывает, что у многих других из широко рекламируемых микролитражек уже после 100 тыс. км. пробега двигатель оказывается необратимо изношен, а ходовая часть требует большого ремонта и постоянного внимания.