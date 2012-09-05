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Выбор авто запчастей: какие бывают виды и где купить надежные детали?
28 Декабря 2016

Бесперебойная работа автомобиля обусловлена, в первую очередь, качеством его деталей. Но от поломок никто не застрахован, и даже надежные и проверенные транспортные средства иногда выходят из строя. А потому может понадобится ремонт машины, а соответственно и качественные авто запчасти.


Категории авто запчастей

Все авто запчасти разделены на группы по их назначению. Основными категориями являются следующие:

  1. Двигатель. Сюда относятся такие авто детали: прокладки, головка блока цилиндров, системы смазки, подачи воздуха, электрика мотора, газораспределительный и кривошипношатунный механизмы, крепление, вентиляционная и отопительная системы, ременной привод.
  2. Подвеска. В эту группу входят амортизаторы, пыльники, отбойники, опоры, рессоры, крепежная система, подшипники, задний мост, рулевое управление, поперечный рычаг.
  3. Трансмиссия. Здесь собраны такие детали: коробка передач, система сцепления, вас, привод, главная передача.
  4. Тормозная система, в которую входят тормозные механизмы: барабанный, дисковой; тормозные цилиндры: главный и колесный, ремкомплекты, тормозные шланги, тросы, суппорт, стояночный тормоз, тормозная жидкость, регулятор.
  5. Автомобильная электрика: аккумулятор, свечи зажигания и накаливания, катушка зажигания, генератор, стартер, освещение, реле, провода, датчики.
  6. Система охлаждения и вентиляции. Сюда относятся термостат, помпа, радиаторы масла и охлаждения, теплообменник, вентилятор, расширительный бачок, датчики, антифриз, кондиционер.
  7. Выхлопная система: катализатор, глушитель, лямбда-зонд и детали установки.
  8. Фильтры бывают масляными, воздушными, топливными, для салона и АКПП.
  9. Авто запчасти для кузова и оптика включают: колесные колпаки и болты, наружные зеркала и стекла, коврики, оптические приборы, бампера, стеклоподъемник, крылья, дверцы, пороги, капот, подкрылки, топливный бак, соединительные комплектующие.
  10. Автомобильная химия и авто масла: моторное, трансмиссионное и гидравлическое масло, антифриз, омыватель.

Среди этих категорий запчастей выбрать подходящие детали можно, ориентируюсь на марку автомобиля и его модель.


Где купить качественные автомобильные детали?

Найти хорошие авто запчасти несложно. Самый простой и надежный способ – обратиться напрямую к производителю деталей для транспортного средства конкретной марки или к официальному дистрибьютору. Только в этом случае можно быть уверенным в качестве и долгосрочности службы купленных запчастей. На такие комплектующие распространяется приличная гарантия, что позволяет заменить детали или отремонтировать их в случае поломки, либо же вернуть средства.


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