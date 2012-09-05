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Выбор аппаратуры в автомобиль
10 Января 2017
Теги: авто

СВ-радио станции делятся на автомобильные (их можно устанавливать также в помещении) и носимые. Если отвлечься от цен и специфических особенностей, то все СВ-станции примерно одинаковы. У всех практически одинаковый радиус действия, крайне похожие дизайн и начинка.

За рубежом, где господствует сотовый радиотелефон, Си- Би считается, по большому счету, дешевым ширпотребом. Поэтому среди фирм-производителей царит неразбериха: часто покупаются друг у друга лицензии, и одни и те же рации выпускаются под разными названиями. Львиная доля аппаратуры производится в «третьих странах» (европейская или американская сборка стоит куда дороже). В США, кстати, СВ-радио стоит в среднем $50—160, в ФРГ — 100—200 DM, а рации, собранные на территории страны — до 300 DM. Самая дорогая (500 DM) германская рация выполнена в виде сотового радиотелефона и предназначена для тех, кто хочет выглядеть солидно, но не имеет достаточных средств на сотовый телефон... Если расходы на бензин слишком велики, установите ГБО на авто. Здесь вы найдете надежное оборудование полностью адаптированное для работы в любых климатических условиях и пригодное для заправки топливом низкого качества.

Сразу скажем: в Москве нам так и не удалось найти радиостанцию «фирменной» сборки. Все СВ-радио спроектированы в США, Италии или Японии, но при этом ONWA производится в Гонконге, Alan/Maxon — в Таиланде, President/Uniden — на Филиппинах, некоторые модели в Китае, а все остальные, включая популярный Midland, — в Южной Корее.

Наиболее дешевые станции работают в амплитудной модуляции (AM). Частотная модуляция (FM) лучше защищена от помех, поэтому связь в FM чище, а аппаратура AM/FM дороже. Но по большому счету разница между AM и FM не слишком велика.

Очень «крутые» станции имеют еще SSB (однополосную модуляцию), но она у нас не разрешена.

Кстати, многие фирмы - производители сами или с помощью партнеров переоборудуют AM в FM и даже в AM/FM, причем стоит это не так дорого — около 5 тыс. руб.

Есть и еще один вид переделки. Поскольку у нас разрешены и 40 международных каналов, и, дополнительно, свои, «советские», то иногда СВ-радио переоборудуют на 40-1-40 каналов, т. е. под западную и под отечественную сетки частот. В нашей стране это не слишком актуально, зато при выезде нескольких автомобилей за границу можно общаться между собой на «советских» каналах, и никто не сможет вам помешать.

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