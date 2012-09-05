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Выбираем тормозные диски
18 Мая 2017

Тормозные диски – ключевой элемент тормозной автомобильной системы. Когда водитель нажимает педаль тормоза, тормозные колодки прижимаются к фрикционным поверхностям дисков и останавливают транспортное средство. В случае повреждения следует http://ilan.by/tormoznoy-disk/ купить тормозные диски новые, иначе машина перестанет тормозить, а значит, вы в любой момент рискуете попасть в аварию.


Тормозные диски в Минске: конструктивные особенности

Бывалые автолюбители знают, что раньше диски устанавливались на машины чугунные. Но сейчас их изготавливают из более легких материалов:

  • высоколегированных сплавов на основе хрома, никеля, кобальта, магния;
  • карбона;
  • керамики.

Все они – термостойкие, износоустойчивые. Также отличаются устройства по конфигурации. Самая простая конструкция – это сплошная перфорированная пластина. Поскольку такие изделия не вентилируются, на современные машины их практически никогда не ставят.

Более практичны тормозные диски задние и передние вентилируемые, поскольку они очень мало нагреваются. Существуют модели с прямыми и направленно радиальными каналами. Первый вид устройств идеально подходит для машин, на которых приходятся средние нагрузки. А вот для любителей спортивного стиля вождения больше подойдут направленно радиальные диски – за счет закрученных вентиляционных каналов у них больше центробежная сила, поэтому охлаждение происходит более интенсивно.

Также есть отличия у изделий по виду перфорации. Это могут быть сквозные отверстия или заглубленные. Более прочные диски второго типа.


Повреждение тормозных дисков: вероятные причины

Хотя материал изготовления тормозных дисков чрезвычайно прочный, они также подвержены износу, повреждениям вследствие ударов, истиранию. Иногда эти детали выходят из строя из-за того, что механизмы и узлы машины неправильно отлажены, не сбалансированы. Еще один фактор риска – попадание на поверхность дисков асбестовой пыли (она входит в состав материала изготовления тормозных колодок).

О том, что тормозные диски передние или задние подлежат замене, вы можете догадаться по появлению трещин на их поверхности, задир, деформации и так далее. Также характерный признак – уменьшение толщины диска, по сравнению с показателями, зафиксированными в технической документации.

Поврежденные диски подлежат немедленной замене, иначе автомобиль начнет плохо тормозит, а это уже чревато аварией.


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