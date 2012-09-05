В арсенале хорошего специалиста есть разные методы восстановления деталей в зависимости от конкретной ситуации и вида дефекта. Так, трещины в силуминовых и чугунных корпусах обычно устраняют сваркой или заполнением полимерными материалами («холодной сваркой»). Результат порой спрогнозировать трудно: работа кропотливая, требующая большого опыта и знаний. Прочность шва обычно невелика, к тому же при реставрации возникают остаточные механические напряжения в заваренной области.

Ремонтировать дефекты совсем «малой кровью» позволяет склейка. Современные термостойкие клеи способны полностью «залечить» небольшую трещину, остановить ее развитие вглубь металла. Можно даже приклеить полностью отколовшийся кусок. Этот метод требует тщательной подготовки поверхности и досконального знания свойств различных видов клеев. Специалисты применяют в основном российские составы, которые по эффективности не уступают «более импортным» аналогам, а иногда и превосходят их.

Некоторые фирмы используют американскую технологию Seal-Lock, основанную на заполнении трещины прослойкой пластичного металла, который спустя некоторое время плотно «схватывается» за счет диффузии с материалом детали и образует с ним единое целое.