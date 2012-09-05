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Выбираем резину - что лучше?
29 Марта 2019
Теги: авто

- Допустим, я хочу взять резину от фирм первой категории. Что посоветуете?

- Отвечу так: легковые шины Киев во многом должны соответствовать вашей манере езды, если хотите - вашему характеру. Допустим, вы любите размеренную, комфортную езду. По вашему мнению, не ошибетесь, выбрав “Michelin” или “ Good Year”. Это добротная, менее шумная резина. Правда, ярких ощущений от вождения не получишь - это классика. Скорее для "вальяжного” авто-юбиляра. А вот "Good Year”, проигрывая в шумности, наверняка доставит удовольствие от вождения. Любителям быстрой езды следует брать специальные шины, рассчитанные на скорость до 210 км/т (например. "MicBenn XM-S 300”) или до 240 км/ч ("Bridgestone WT-12"). Если же вы не обращаете внимания на колдобины и не особенно привередливы к комфорту, можно купить более дешевую "Kumho”.

Так что, выбор покрышек - дело индивидуальное, как покупка костюма. К слову, некоторые автолюбители покупают те или иные покрышки только потому, что им просто понравился рисунок протектора.

- И последний вопрос: стоит ли пользоваться клеем-герметиком?

- Пользоваться, конечно, можно, но наши специалисты не рекомендуют этого делать. Когда машина стоит без движения, герметик в покрышке стекает вниз, в результате нарушается балансировка колес. Да и защищает герметик только от проколов в протекторе. Если дырка появится на боковине, никакой клей не поможет.

Этой осенью в продаже появился “Fiat Uno” польской сборки. Компактный пятидверный хэтчбек, оснащенный 1,0-литровой “четверкой” мощностью 45 л.с., продается за $8.500. В эту цену входит немногое: защита картера, проводка под радио (без колонок) да повышенный до 167 мм клиренс. На наш взгляд, это один из лучших “молодежных” автомобилей. При сравнительной дешевизне “Uno” умеет горячить кровь, благодаря излюбленной итальянцами спортивной нотке в характере. Она выражается в настройке двигателя и подвески, а также в подборе передаточных чисел в КПП.

Сектор “до $10.000” изменчив. Одни модели в нем появляются, другие исчезают. Исчезли, например, французские “Peugeot 106”. Зато в ближайшее время его пополнит другая европейская модель: уже принимаются заказы на испанский “Seat Arosa”, созданный на укороченной платформе “VW Polo”. Машина, поставки которой начнутся в марте-апреле, будет продаваться за $9.950 (из которых $495 можно сэкономить при 100%-ной предоплате). Правда, за эти деньги вы получите лишь самый простой вариант, в базовой комплектации, с 50-сильным мотором объемом 1,0 л.

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