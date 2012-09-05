В летнее время года водителям, эксплуатирующим легковые автомобили, обязательно нужно покупать правильные комплекты шин. Если на них сэкономить и продолжать ездить на изношенной резине, то попасть в ДТП авто может с легкостью. Но выбор качественных летних шин огромен и внимательному водителю не составит особого труда подобрать правильный комплект для летнего сезона.

Наиболее практичным выбором окажутся универсальные летние шины, ценные своей повышенной прочностью, износостойкостью и дешевизной. Главное в универсальных шинах – повышенное содержание сажи, которая вкупе со стальным брекером и нейлоновым нитям позволяет на выходе получить предельно жесткую резину, способную с максимальной эффективностью сопротивляться как механическим, так и температурным воздействиям. Достаточно купить комплект летних шин, установить на легковой автомобиль и полностью его загрузить, то можно гарантированно считать, что они никоим образом не подведут.

Низкопрофильные шины обладают рядом других достоинств – за счет предельно низкой высоты борта достигается минимум смятия покрышки при высоких динамических нагрузках. Автомобиль сможет куда увереннее проходить на поворотах. Ранее данные версии шин широко устанавливались на спортивные автомобили, но теперь их вполне можно купить и для серийных автомобилей! Для дорог с хорошим покрытием низкопрофильные шины изначально будут считаться лучшим решением – безопасность водителя и пассажира радикальным образом увеличится.

Вышеуказанные шины встречаются в продаже с абсолютно разными рисунками протекторов. Бюджетные версии традиционно оснащаются симметричным рисунком протектора, который не только неплохо отводит воду, но также оставляет возможность переставлять шины с передней части назад по мере их износа. Резина с ассиметричным рисунком протектора, в которой имеется не менее 2-3 продольных глубоких канавок, изначально гарантирует лучший отвод воды на больших скоростях из пятна контакта. Для водителей, которые любят погонять с ветерком даже в дождливую погоду, покупка вышеуказанных шин будет считаться логически верным решением – устойчивость автомобиля будет сохраняться на высоком уровне.

Вышеуказанные шины могут иметь слой диоксида кремния, который значительным образом увеличивает износостойкость шин. Если купить последние версии шин, стоящие солидных денег, то все равно они будут считаться выгодной покупкой – резину перед летом придется менять гораздо реже.



