Полезную информацию о техническом обслуживании автомобиля могла бы дать сервисная книжка автомобиля. Добросовестный продавец, как правило, такую книжку имеет и знакомит с ней покупателя. Отсутствие такой книжки - тоже показатель, но отрицательный.

Как правило, продавцы автомобилей, проводя предпродажную подготовку, "корректируют" показания спидометра или электронных одометров, фиксирующих фактический пробег автомобилей. Эта практика настолько распространена, что всерьез верить показаниям этих приборов нельзя. Даже в благополучных странах Европы, например в Великобритании, такая практика получила настолько широкое распространение, что стала предметом обсуждения в парламенте.

Не верьте продавцам, заявляющим, что электронные одометры их автомобилей недоступны мошенникам. В продаже уже есть комплексы, представляющие собой компактные компьютеры "note-book" с набором кабелей для подключения к автомобилям различных марок, позволяющие изменить показания одометра. Дополнительно к комплексу предлагается пакет специального программного обеспечения, позволяющий "влезть" в бортовой компьютер автомобилей самых престижных марок.

По мнению специалистов, не существует достаточно эффективных методов определения фактического пробега автомобиля. Для этого можно использовать целый ряд косвенных методов, например срок эксплуатации автомобиля, компрессию в цилиндрах или цвет выхлопных газов двигателя, но они не позволяют сделать однозначные выводы.

По компрессии или цвету "выхлопа" однозначно о ресурсе двигателя судить нельзя. Например, перед продажей хозяин мог применить антидепрессорную присадку - и в результате компрессия в цилиндрах будет (хотя и недолго) держаться на должном уровне. Синий дым может свидетельствовать об износе маслосъемных колпачков (обычно через 80 - 120 тыс. км пробега у иномарок). В то же время аналогичная картина может наблюдаться и при закоксовывании колец на поршнях или же при значительной выработке цилиндров. Это уже более серьезный дефект который проявляется при пробеге свыше 200 тыс. км. Если в первом случае потребуется только замена колпачков, то во втором - без капитального ремонта двигателя не обойтись. Косвенным признаком длительной эксплуатации машины может служить износ тормозных дисков. Их толщина уменьшается примерно на 1,5 мм при пробеге в 100 тыс. км.