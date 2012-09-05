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Выбираем облачный хостинг
30 Декабря 2021
Теги: хостинг

На территории России огромное количество компаний, которые предлагают использование облачного хостинга для любых веб-проектов. В нынешнее время – это актуальный и значимый вопрос по аренде виртуальных серверов, аренде готовых рабочих мест в облаке. Хостинг компания Boodet.online предлагает ознакомиться с предложениями по использованию качественных предоставляемых услуг на сайте https://boodet.online/.


Выбор в сторону Boodet.online очевиден

Boodet.online предлагает использование виртуальной мощности доступной для каждого. Можно приобрести VPS от 72 рублей в месяц. Возможна почасовая оплата. Все серверы и оборудование компании размещены на территории Москвы. Все данные пользователей находятся под защитой. Дата центры современного уровня. Используется только SSD.


Предложения Boodet.online

Можно подобрать абсолютно любую конфигурацию от базовой до премиальной. Все облачные серверы по доступной цене, в зависимости от ваших потребностей стоимость будет составлять от 90 рублей в месяц до 7613 рублей в месяц. Можно подобрать самый идеальный вариант для вашего бизнеса.


Три главных аспекта заботы о клиентах

Во-первых, Boodet.online использует двухфакторную авторизацию, а за безопасность аккаунта личного кабинета отвечает доступ по SSH-ключу. Ключ гораздо безопаснее обычного пароля, который можно подобрать. Ключ никто не сможет украсть. Так же как и невозможно будет взломать сервер, состоящий из двух независимых друг от друга компонентов.

Во-вторых, хостинг компания гарантирует, что все компоненты облачной платформы, которые отвечают за сохранность данных, проверяются на наличие уязвимостей лидирующей компанией BI.ZONE.

Третья – главная отличительная черта Boodet.online заключается в том, что существует возможность размещения данных в двух дата-центрах. Тем самым происходит реализация надежности в системе отказоустойчивости. При экстренной ситуации, если сервера одного из дата-центров станут недоступны, то используется ресурсы второго.


Круглосуточная и быстрая поддержка

Boodet.online имеет собственную тех. поддержку для клиентов. Вежливые и компетентные сотрудники помогут при любой проблеме. Обратиться к ним можно в любом удобном чате.

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