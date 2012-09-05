Сегодня пылесос должен быть в каждом доме. Относятся такие устройства к необходимой бытовой технике. Однако купить пылесос необходимо после тщательного изучения его технических характеристик. Такая покупка должна оправдать ожидания. Учет разных параметров позволит домохозяйкам избежать ошибки. Лучшие производители подобной бытовой техники указывают показатели мощности. Особое внимание уделяется уровню всасывания. От нее зависит насколько быстро будут втягиваться загрязнения. Именно это предопределяет качество уборки. Если требуется уборка гладких поверхностей, достаточно 250 аэроватт силы всасывания. А вот для ковров следует покупать модели с силой всасывания не менее 350 аэроватт.



Важным параметром также считается тип фильтра, которым оснащен пылесос https://www.sulpak.kz/f/piylesosiy. Такие фильтры могут быть моторными, аква и тонкоочистными. Моторными называются многоразовые или же одноразовые мешки, которые установлены перед мотором. В них происходит накапливание мусора. Такие мешки имеют и защитную функцию, чтобы частицы загрязнений не попадали на детали устройства. Аква-фильтрами называют специальные резервуары, наполненные водой. Они хорошо улавливают загрязнения, не допуская ее обратное распыление. Тонкоочистные фильтры хорошо удерживают мусор и аллергены.



Выбирают пылесосы и с учетом типа уборки. Вообще, уборка может быть влажной или же сухой. Для сухого типа уборки используются мешковые модели, которые отличаются доступной стоимостью. Мусор они собирают в мешки. После их наполнения необходимо заменить мешок или же очистить его, вытряхнув пыль в мусорное ведро. Циклонные модели собирают мусор в отдельный бокс. После уборки бокс снимается, а содержимое вытряхивается. Затем его устанавливают обратно. Пылесосы с аквафильтром собирают мусор в специальную чашу, наполненную водой. Они оснащаются и дополнительным фильтром, который удерживает нерастворенные частицы. После завершения уборки емкость снимается, промывается и устанавливается обратно.



Влажная уборка выполняется пылесосами, снабженными двумя емкостями. Одна из них предназначена для чистой воды, а другая - для грязной. С такой техникой можно качественно очищать разные поверхности. Комплектуются они специальными насадками. Если вы выберете модель Томас, сможете мыть даже стекла. Благодаря прогрессу в технологиях сравнительно недавно появились роботы-пылесосы. Их еще называют портативными электронными пылесосами. Уборку они выполняют независимо, без вмешательства человека. Управлять такими устройствами можно через смартфон. Однако до этого необходимо установить на гаджет специальное приложение. Отличаются такие пылесосы эффективностью уборки. Некоторые из них имеют и функцию влажной уборки.

