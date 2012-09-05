Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Выбираем лучший пылесос




Выбираем лучший пылесос
15 Июля 2020
Теги: пылесос

Сегодня пылесос должен быть в каждом доме. Относятся такие устройства к необходимой бытовой технике. Однако купить пылесос необходимо после тщательного изучения его технических характеристик. Такая покупка должна оправдать ожидания. Учет разных параметров позволит домохозяйкам избежать ошибки. Лучшие производители подобной бытовой техники указывают показатели мощности. Особое внимание уделяется уровню всасывания. От нее зависит насколько быстро будут втягиваться загрязнения. Именно это предопределяет качество уборки. Если требуется уборка гладких поверхностей, достаточно 250 аэроватт силы всасывания. А вот для ковров следует покупать модели с силой всасывания не менее 350 аэроватт.

Важным параметром также считается тип фильтра, которым оснащен пылесос https://www.sulpak.kz/f/piylesosiy. Такие фильтры могут быть моторными, аква и тонкоочистными. Моторными называются многоразовые или же одноразовые мешки, которые установлены перед мотором. В них происходит накапливание мусора. Такие мешки имеют и защитную функцию, чтобы частицы загрязнений не попадали на детали устройства. Аква-фильтрами называют специальные резервуары, наполненные водой. Они хорошо улавливают загрязнения, не допуская ее обратное распыление. Тонкоочистные фильтры хорошо удерживают мусор и аллергены.

Выбирают пылесосы и с учетом типа уборки. Вообще, уборка может быть влажной или же сухой. Для сухого типа уборки используются мешковые модели, которые отличаются доступной стоимостью. Мусор они собирают в мешки. После их наполнения необходимо заменить мешок или же очистить его, вытряхнув пыль в мусорное ведро. Циклонные модели собирают мусор в отдельный бокс. После уборки бокс снимается, а содержимое вытряхивается. Затем его устанавливают обратно. Пылесосы с аквафильтром собирают мусор в специальную чашу, наполненную водой. Они оснащаются и дополнительным фильтром, который удерживает нерастворенные частицы. После завершения уборки емкость снимается, промывается и устанавливается обратно.

Влажная уборка выполняется пылесосами, снабженными двумя емкостями. Одна из них предназначена для чистой воды, а другая - для грязной. С такой техникой можно качественно очищать разные поверхности. Комплектуются они специальными насадками. Если вы выберете модель Томас, сможете мыть даже стекла. Благодаря прогрессу в технологиях сравнительно недавно появились роботы-пылесосы. Их еще называют портативными электронными пылесосами. Уборку они выполняют независимо, без вмешательства человека. Управлять такими устройствами можно через смартфон. Однако до этого необходимо установить на гаджет специальное приложение. Отличаются такие пылесосы эффективностью уборки. Некоторые из них имеют и функцию влажной уборки.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке