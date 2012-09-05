К концу зимы, в ожидании весны автолюбители заботятся о смене шин. У летних шин нет четкой градации в отличие от зимних аналогов. Поэтому выбор такой резины немножко осложнен. Перед автовладельцами открывается большой выбор моделей премиум-сегмента и бюджетных покрышек разного типоразмера. Хотя покупать шины нужно не только с учетом репутации бренда или же стоимости. Онлайн-магазин BlackTyres https://blacktyres.ru/catalog-tyres/letnie-shiny/ предлагает огромный ассортимент летней резины, имеющих разные характеристики. Именно такие характеристики требуются для того, чтобы водители могли выбрать наиболее подходящий вариант.





Типы летней авторезины



При выборе летних шин автолюбители должны учесть множество важнейших характеристик. Делятся такие модели на два большие виды. К первому виду относятся модели для городской езды. Если вы пользуетесь автотранспортным средством в городских условиях и не съезжаете с асфальтовых дорог, лучше всего подойдут шины, протектор которых имеет среднюю глубину. Благодаря такому рисунку протектора обеспечивается отличное сцепление с асфальтовым полотном. С этими шинами вы будете ощущать акустический комфорт и не будете отвлекаться на вибрацию или иные нежелательные явления.



Второй тип - это модели для бездорожья. Если вы любите ездить по грунту, лучше обуть машину в специальные модели резины, изготовленные специально для бездорожья. Глубина протектора таких шин сравнительно большая. Благодаря данному фактору обеспечивается хорошая проходимость резины. Современный рынок предоставляет водителям пять классов покрышек. Высота блоков таких изделий различается. Глубокие и острые кромки имеют один минус. Это недостаточное сцепление с дорожным полотном. Если вы будете ездить с такими покрышками в дождливые дни, возникнет серьезная опасность.



При выборе летней резины особое внимание уделяется и рисунку протектора. Он бывает направленным, обеспечивающим высокие показатели акустического комфорта. Кроме этого модели с направленным рисунком протектора прекрасно отводят грязь и воду с зоны контакта. Ненапрпавленный рисунок протектора специалисты называют "золотой серединой". Это касается сцепления покрышек с дорожным полотном, уровня комфортности и экономичности. Асимметричный рисунок также обеспечивает хороший акустический комфорт. Кроме этого подобные шины гарантируют лучшую маневренность на поворотах. Идеально подходят они и для бездорожья. Вместе с рисунком протектора и типа резины автовладельцы должны учесть индекс скорости летней резины.

