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Выбираем автошколу
28 Июня 2017

Если вы планируете купить автомобиль, то обязательно возникнет вопрос: а где же научиться водить? И из каких принципов исходить, выбирая автошколу? Вопрос, в общем-то, не очень сложный, нужно только в нем разобраться.


Как правильно выбрать автошколу?

Если вы собираетесь выбрать автошколу, которая находится ближе всего к вашему дому, то это не очень верный выбор. Необходимо для начала узнать у своих знакомых, где они обучались вождению и получали водительские права, проверить в интернете отзывы об различных школах (лучше не на сайте самой школы вождения, а на других ресурсах, где отзывы будут реальными). Посетите несколько автошкол, возможно, сходите на пробное занятие по вождению и теории. Это необходимо сделать для того, чтобы вы были уверены в качестве полученных знаний.

Итак, советы при выборе автошколы:

  • Убедитесь, что автошкола обладает лицензией, посмотрите на документы, которые обычно висят на стендах (расписание занятий, копия лицензии). Для того, чтобы удостовериться в подлинности документов, обратите внимание на адрес размещения школы, указанный в лицензии, и фактический адрес расположения.
  • Посещая школу, обратите внимание на оснащение класса: есть ли там обучающие стенды, дорожные знаки, учебные пособия (причем, обновленные, ведь правила часто дополняют). Если в классе есть компьютеры или тренажеры, то это значительно облегчит вам обучение.
  • Узнайте, кто будет преподавать вам теорию и вождение, ведь это тоже важный аспект обучения.
  • Спросите, где будут проходить уроки вождения и есть ли у школы собственный автодром.
  • Не менее важно уточнить, на каких автомобилях будет проходить обучение, хорошее ли у них состояние, будут ли дополнительные расходы (например, на оплату газа или бензина) или же они включены в плату за уроки, на всякий случай можно узнать о дополнительных уроках с инструктором и о графике занятий.
  • Узнайте о продолжительности процесса обучения. Лучше не выбирать школу, где непродолжительное обучение, ведь качество обучения также от этого зависит.
  • Изучите подробно договор об обучении, спросите, полная ли стоимость указана в нем либо вам придется доплачивать за что-то дополнительно. При желании можно узнать, есть ли там скидки и рассрочка (например, многие автошколы предоставляют скидку студентам).
  • Уточните порядок сдачи экзамена, на каких автомобилях он будет проходить. Будет замечательно, если экзамен вы будете сдавать на той же машине, на которой проходили обучение, ведь это значительно облегчит вам успешную сдачу.

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