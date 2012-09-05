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VW space up! blue
21 Июня 2019
Теги: авто

Водородный VW space up! blue — уже третий по счету член семейства up! Сзади установлен 61-сильный электродвигатель, а источников питания для него два — 12 литий-ионных батарей, которые подзаряжаются солнечной энергией, и установка на топливных элементах, где реакции происходят при высокой температуре.

На батареях заднемоторный автомобиль может проехать около 100 км. При этом на разгон автомобиля в таком режиме с нуля до 100 км/ч потребуется 13,7 с, а максимальная скорость составит 120 км/ч. Запаса водорода хватит, чтобы обеспечить выработку энергии и питание электромотора на протяжении 250 км. При полностью заряженных аккумуляторах и полном баке space up! blue может проехать 350 км. Ожидается, что серийные версии up! появятся в продаже примерно в 2010 году.

Самый он

Три модели шведской марки Volvo заслужили звание самых безопасных автомобилей при лобовом столкновении и при боковом и заднем ударах. Люксовый внедорожник ХС90, кабриолет С70 и бизнес-седан S80 с достоинством выдержали тесты специалистов Американского исследовательского института безопасности дорожного движения. Все три машины были оборудованы самыми современными вспомогательными системами — в лучших традициях «Volvo».


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