По словам представителей Volkswagen, концерн потребует возмещения финансового ущерба, нанесенного бывшим председателем правления Мартином Винтеркорном и руководителем Audi Рупертом Штадлером. Напоминаем, что ранее автопроизводитель попал в дизельгейт – крупный скандал, в ходе которого выяснилось, что дизельные авто занижают показатели вредных выбросов в атмосферу. Маркетплейс Avto.pro, создавший удобныйкаталог запчастей на Фольксваген, узнал больше.





Афера Volkswagen

В сентябре 2015 года выяснилось, что свыше 11 миллионов дизельных авто Volkswagen оснащены особым программным обеспечением (ПО). Во время проведения тестов оно корректировало подачу топлива таким образом, чтобы объемы вредных выбросов автомобилей занижались примерно в 10 раз. Результаты тестов показывали, что транспорт практически не наносит вреда окружающей среде. Двигатели с проблемным ПО устанавливались в такие автомобили:

● Tiguan;

● Jetta;

● Beetle;

● Golf 6-го поколения;

● Passat 7-го поколения;

● Audi A3.

В результате дизельгейта акции компании серьезно упали в цене. Из концерна были вынуждены уйти Мартин Винтеркорн и Руперт Штадлер. VAG также покинули важные руководители и разработчики. К примеру, глава отдела исследований и разработок Хайнц-Якоб Нойсер, а также ответственный за развитие бренда Audi Ульрих Хакенберг. Концерн даже сегодня продолжает работать над компенсацией нанесенного ущерба.





Судьба бывших руководителей

В одном из последних заявлений Volkswagen говорится, что юридическая фирма Gleiss Lutz изучила около 1,6 миллионов файлов и порядка 1550 интервью и допросов. Вина за дизельгейт лежит на Винтеркорне и Штадлере. Им же и придется возместить ущерб, поскольку выявленных нарушений со стороны остальных членов правления нет. По словам адвокатов Винтеркорна, бывший председатель правления Volkswagen сожалеет о решении наблюдательного совета и отвергает выдвинутые обвинения.

Дело Volkswagen не было закрыто даже в минувшем году. Ранее концерн был вынужден отозвать 482 тысяч автомобилей с американского рынка. В 2017 году они были выкуплены у потребителей. Последние также получили необходимую компенсацию. В конце 2020 года против Volkswagen был подан групповой иск во Франции. Суд ЕС не встал на сторону немецкого концерна. Размер нанесенного компании финансового ущерба превысил отметку в 35 миллиарда евро.