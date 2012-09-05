Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Введение в программу новых диагнозов




Введение в программу новых диагнозов
19 Февраля 2023
Теги: авто

Это может потребовать дополнительных исследований неисправных и заведомо исправных объектов с целью определения соответствующих этим состояниям отношений вероятностей наблюдения признаков и затрат времени на проведение контрольных операций.

Так же, как при «ручной» диагностике, ее эффективность зависит от квалификации и опыта диагноста, достоверность «машинной» диагностики зависит от объема базы исходных данных, используемых для расчета вероятностей наблюдения признаков и их корреляции при разных диагнозах. Увеличение базы исходных данных может быть достигнуто при включении многих СТО в единую сеть автоматизированной диагностики, что при использовании Интернета сделать достаточно просто.

Центром разработки и внедрения системы автоматизированной диагностики может быть автомобильный завод, производитель комплектующих (например, климатических установок) или иной субъект, организующий на договорной основе распространение расчетной программы на СТО и передающий производителям получаемую от них информацию об обнаруженных и устраненных неисправностях и отказах автомобилей. Центр системы устанавливает на компьютеры СТО исходные статистические данные по диагнозам и расчетные программы, обучает персонал (диагностов) пользованию программой.

После диагностирования очередного автомобиля и устранения его отказов и неисправностей компьютер СТО по Интернету связывается с центральным компьютером системы. Во время сеанса связи результат диагностики в автоматическом режиме передается в базу статистических данных центрального компьютера системы, после чего в этом же сеансе связи центральный компьютер автоматически обновляет исходные данные в компьютере СТО. Чем большее количество СТО примет участие в системе автоматизированной диагностики, тем быстрее будет расти база статистических данных и тем более достоверными будут результаты диагностики автомобилей.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Занятия с инструктором по вожд... - . (+62)
Антиблокировочные системы... - . (+133)
Обслуживание фильтров грубой и... - . (+253)
Почему важно купить электромоб... - . (+284)
Компьютер лучше инспектора?... - . (+289)
«Москвич» в московских руках... - . (+178)
На рынке внедорожников... - . (+251)
Время менять шины!... - . (+229)
Фронтальные погрузчики XCMG... - . (+298)
Сбежавший покупатель... - . (+332)
Сбер Автоподписка... - . (+321)
Новая тактика General Motors... - . (+277)
Покупка автомобиля с пробегом ... - . (+246)
Что нужно знать получателям де... - . (+303)
Принципы эргономики и пассивно... - . (+543)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке