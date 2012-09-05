Это может потребовать дополнительных исследований неисправных и заведомо исправных объектов с целью определения соответствующих этим состояниям отношений вероятностей наблюдения признаков и затрат времени на проведение контрольных операций.

Так же, как при «ручной» диагностике, ее эффективность зависит от квалификации и опыта диагноста, достоверность «машинной» диагностики зависит от объема базы исходных данных, используемых для расчета вероятностей наблюдения признаков и их корреляции при разных диагнозах. Увеличение базы исходных данных может быть достигнуто при включении многих СТО в единую сеть автоматизированной диагностики, что при использовании Интернета сделать достаточно просто.

Центром разработки и внедрения системы автоматизированной диагностики может быть автомобильный завод, производитель комплектующих (например, климатических установок) или иной субъект, организующий на договорной основе распространение расчетной программы на СТО и передающий производителям получаемую от них информацию об обнаруженных и устраненных неисправностях и отказах автомобилей. Центр системы устанавливает на компьютеры СТО исходные статистические данные по диагнозам и расчетные программы, обучает персонал (диагностов) пользованию программой.

После диагностирования очередного автомобиля и устранения его отказов и неисправностей компьютер СТО по Интернету связывается с центральным компьютером системы. Во время сеанса связи результат диагностики в автоматическом режиме передается в базу статистических данных центрального компьютера системы, после чего в этом же сеансе связи центральный компьютер автоматически обновляет исходные данные в компьютере СТО. Чем большее количество СТО примет участие в системе автоматизированной диагностики, тем быстрее будет расти база статистических данных и тем более достоверными будут результаты диагностики автомобилей.