Хоккей - увлекательный вид спорта, за игрой которого всегда интересно наблюдать. В этой игре соперничают две команды, задача каждой: забить как можно больше шайб в ворота противника посредством клюшки. Каждая команда имеет вратаря, который защищает свои ворота. Победителем становится та команда, которая забросила большее количество шайб в ворота соперника.

Появление хоккея и его особенности

Существует немало мнений о том, где зародился хоккей. Одни считают, что он появился в Монреале, другие – в Кингстоне, Онтарио или Уиндсоре. Но на сегодня родиной игры считается Канада.

В хоккее важную роль играет экипировка игроков. Спортсмены стараются застраховать себя от болезненных ударов клюшкой и шайбой, а также от ударов при столкновении друг с другом или падения на лед, что может привести к серьезным травмам, из-за которых участие игрока в дальнейшей игре может стать под вопрос. Шлемы и верхняя одежда должны быть выполнены в одном цвете, а на свитерах – изображены номера и фамилии игроков.

Хоккейный матч состоит из трех периодов, каждый из которых занимает по 20 минут. Между периодами есть перемены, которые предназначены для отдыха и получения наставлений от тренера. Если после трех периодов на табло равный счет, то для определения победителя назначают дополнительное время. Каждая команда включает в себя 20-25 игроков. На лед выходят шесть человек от команды. Между периодами могут происходить замены вратаря и других игроков. Во время дополнительного времени количество игроков может быть уменьшено.

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Хоккей отличается строгими правилами, которые обеспечивают игрокам безопасность. В случае их нарушения они могут быть даже дисквалифицированы. Наблюдать за игрой – одно удовольствие, а делать ставки и получать за это прибыль – удовольствие, в двукратном размере.

