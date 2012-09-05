Впервые за историю среди тех, кто решил играть в официальный сайт Вулкан Старс,победителем события стала представительница женского пола — Антонина Анапольская, которая приехала на мероприятие вместе с Евгением Качаловым, членом команды PokerStars Pro. Антонину ждет уик-энд в любой стране Европы на выбор.

Среди известных личностей, которые отметились в PokerStars Academy, замечены телеведущая, актриса и режиссер Дарья Трегубова, певец Василий Бондарчук, певица Эрика, участники украинского Comedy Club, представители группы D.lemma и многие другие.

Лучшие «ученики» предыдущих сессий PokerStars Academy были награждены специальными дипломами: телеведущий Алексей Дурнев получил звание «Пионер покера», победитель шоу «Зважені та щасливі» Николай Ворошнов был отмечен «За результативность», а телеведущий Олег Панюта — «За стабильный прогресс в игре, который привел к победе». Кроме того, PokerStars наградил тройку призеров планшетами Ipad mini, которые можно использовать для игры в онлайн-покер, скачав соответствующее приложение с PokerStars. Специальный партнер мероприятия преподнес бутылки суперпремиального карибского рома Angostura 1919.

Как это принято на церемониях награждения высокого уровня, знаки отличия вручались победителям известными персонами. На сцену PokerStars Academy выходили продюсер, телеведущий и любитель экстрима Игорь Посыпайко, который подчеркнул принадлежность покера к спорту, главный редактор журнала XXL Ким Снегирев, который засвидетельствовал, что покер — это игра для мужчин с характером, и как всегда великолепная Марыся Горобець — генеральный продюсер Ukrainian Fashion Channel.

Ведущий вечера Александр Вишневский поинтересовался: «Какому украинскому дизайнеру вы бы доверили создание коллекции в стиле покер?». «Азартные игры, сигары, покер — это, несомненно, Елена Голец, — ответила Марыся. — И вообще, почему бы не провести конкурс среди украинских дизайнеров на создание дресс-кода для Академии PokerStars?»

