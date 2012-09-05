Статистически значимые различия в частоте игровых азартных игр за последние 12 месяцев до исследования не были получены, однако, из-за аспекта расположения школ, в которых участвуют респонденты. Оказалось, что учащиеся, посещающие школы, расположенные в городе Быдгощ, чаще всего играли в азартные игры в казино Вулкан Старс за последний год до опроса, чем учащиеся, обучающиеся в школах, расположенных в Быдгощском повяте, однако это разнообразие не оказалось статистически незначимым. Таким образом, ранее подтвержденная исследовательская гипотеза не была подтверждена, а именно: Расположение школы, в которой участвовала изученная молодежь, таким образом различает частоту азартных игр за последние 12 месяцев,что в течение данного периода учащиеся, обучающиеся в играх в городе Быдгощ, играют в случайные игры чаще, чем учащиеся, обучающиеся в школах, расположенных в Быдгощском повяте.

Объяснения для этой гипотезы искали в результатах исследования, представленного в Отчете: Потребление психоактивных веществ школьной молодежью - Молодежью в 2013 году. Они показывают, что риск стать зависимым от денежных игр может также стать местом проживания для молодежи. Оказывается, риск зависимости от азартных игр способствует жизни в городе, но не в больших - менее 20 000 человек. жители. 7.0% геймеров, которые рискуют стать зависимыми от него. Среди людей, живущих в сельской местности, 3,5% подвержены риску и 4,4% в крупных городах. С другой стороны, большой город позволяет молодым людям легче получить доступ к местам, предлагающим различные виды азартных игр (казино, игровые центры, коллекции Totalizator Sportowy, букмекеры, пабы и киоски с игровыми автоматами и т. Д.). В городе Быдгощ есть казино и большое количество игровых автоматов и Totalizator Sportowy. Это позволяет сделать вывод о том, что учащиеся, посещающие школы в Быдгоще, имеют более общий доступ к азартным играм, чем учащиеся школ поватов. Повятовые школы, охваченные исследованиями, расположены в небольших городах и деревнях, где есть гораздо менее развитый рынок для игр случайных и взаимных ставок.

Анализ собственных исследований симптомов проблемной азартной игры показал, что 42,0% опрошенных подростков не рискуют деньгами за последние 12 месяцев до начала азартных игр. Респонденты, играющие в то время в этом типе игры, установили низкие суммы денег, как правило, в размере до 5 злотых (24,8%) или с 5 зл. Зв. До 10 злотых (15,9%). Только несколько респондентов играли на высоких ставках.