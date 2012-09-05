Когда вы увеличиваете вступительный взнос, вам понадобится все больше и больше навыков в игре в казино. Для того, чтобы выиграть SNG за виртуальные деньги, достаточно придерживаться принципа, что мы либо занимаемся всем с сильной стороны, либо мы подойдем. В играх с бай-ином $ 1 аналогичное правило применяется, но в измененной форме, потому что стратегии противника будут отличаться. В виртуальных играх с деньгами вашим противникам все равно, что происходит с их фишками. Они только сражаются за первое место. Взятие второй или третьей позиции в игровых автоматах и выигрыш виртуальных денег не имеет к ним отношения. В игре с реальными деньгами занятие вторым и третьим местами связано с реальным денежным призом. В SNG для 9 человек выплаты составляют 50%, 30% и 20% соответственно за 1, 2 и 3 место. Это означает, что, когда на столе стоят 4 игрока, никто не хочет, чтобы их удаляли из игры,потому что есть только одно место для каждой денежной победы. Затем обсуждается этап пузыря в турнире. Игроки играют с осторожностью и робостью.

На ранних стадиях турнира в на https://vulcan-stars-casino.com/igrat-na-dengi/, с другой стороны, игроки обычно играют слишком много рук и проверяют со слабыми руками или со строкой. Чтобы воспользоваться этими недостатками, вы должны принять следующий игровой стиль: очень осторожная игра в начале и очень агрессивный стиль позже.

Во время первых 3 уровней жалюзи вы должны играть очень мало рук. Темные настолько малы, что не стоит сражаться за них, и не стоит рисковать, не имея сильной руки. Пусть другие игроки в казино уничтожают друг друга из игры - неважно, у вас меньше фишек, чем у них. Например: категория 8 включает в себя не только стартовые руки, перечисленные в этой категории, но также и руки, перечисленные в категориях 1-7. Если у вас была возможность увидеть мою книгу Kill Phil, вы заметите разницу в описании категорий рук. Это связано с тем, что убийство Фил в отличие от этой книги относится к стратегии «идти олл-ин или фолд.» Когда вы играете за все с маргинальной рукой, вы должны иметь более k®o & @ й (а = offsuited, или в разных цветах), потому что это менее вероятно в случае проверки со стороны других игроков, ваша рука будет доминировать рукой, как (а) (с). в убить Фила & @ й руке рука категории 6 ak® от руки из категории 10, в то время как в этой книге обе руки относятся к категории 7. Было бы хорошо, если бы вы попытались запомнить эти категории или сами напечатали их и использовали их во время игры в игровых автоматах.

