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Вулкан – самые прогрессивные игровые автоматы
12 Января 2018
Теги: Игры

С каждой тысячей участников в турнирном лобби вероятность того, что главный куш достанется представителю 1/6, растет едва ли не в геометрической прогрессии. Как шутят на «2+2», хочешь угадать победителя килополя? Просто выбери 100 случайных сателлитчиков, у которых в графе «страна» значится Russia. И ты никогда не ошибешься.

За 10 дней, с 14 по 24 марта, в сотне турниров микролимитной серии Micro Millions в вулкан 24 на деньги представители России выиграли 18 чемпионских титулов. То есть почти каждый пятый турнир в диапазоне 11 центов — 22 доллара покорился россиянам. В денежном эквиваленте это вылилось в $1 321 855. Единственной страной, сумевшей точно так же перевалить за миллионный рубеж, стала Германия. Все остальные — далеко позади.

В общей сложности в четвертой серии MM приняли участие 1 572 760 игроков, а разыграно было $9 588 892. Неплохо как для турниров со средним бай-ином в районе $8. Нынешняя серия стала рекордной: призовой фонд отчетной серии оказался на миллион долларов больше, чем у предыдущей. Среди будничной статистики в командном зачете затесался один крайне неожиданный результат. Пять титулов сумели выиграть представители Греции. Новый тренд?

Что касается индивидуального зачета, тут тоже не обошлось без выдающихся достижений. Молдаванин ruslanmd умудрился выиграть сразу два турнира серии. Для начала он неплохо размялся в MM-055: $2.20 NLHE (12 120 участников), а на следующий день поделил MM-064: $3.30 NLHE (10 664 участника). В общей сложности ему досталось чуть более $7300. С одной стороны не укладывающееся в голове, феноменальное достижение, а с другой — ведь мог бы вместо Micro Millions в Sunday Million зарегистрироваться. Такой нефарт...

Несмотря на два титула, в таблице лидеров турниров ruslanmd не попал даже в десятку. Тут первенствовали упорные гриндеры. Первое место в лидерборде и билет на SCOOP 2013 стоимостью $5200 выиграл ESTRATEGA 18 из Уругвая, оформив 29 попаданий в деньги. Также билеты на SCOOP подешевле получили топ-10 и топ-100 участников таблицы лидеров Micro Millions.

 ESTRATEGA 18 (Уругвай) — 470 очков

 LeGitan.gr (Россия) — 450

 FENOMENICO (Россия) — 445

 Spoli4tor (Германия) — 435

 misc87 (Германия) — 430

Наконец, главный турнир серии с бай-ином $22 и 68 081 участником выиграл белорус Ges26. Ему достался главный денежный приз серии — $140 468.

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