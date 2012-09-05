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Вулкан Россия – лучшие возможности для азарта
3 Июня 2018
Теги: Игры

Игровые экраны «Анонимные двадцать вопросов» (GA-20) - это еще одно предложение. Это вопросник, построенный на основе трудностей, с которыми сталкиваются анонимные игроки. Он был разработан как инструмент, предназначенный для навязчивых игроков, благодаря которому они могут сами оценивать масштабы проблем с азартными играми и выяснять, целесообразно ли обращаться за помощью. Хотя этот инструмент был разработан американской организацией анонимных игроков, его тестовые предметы (20 вопросов) значительно отличаются от диагностических критериев для патологических азартных игр, включенных в классификацию DSM-IV. Инструмент также использовался для исследования молодежи и молодых людей.

Двадцать вопросов позволяют идентифицировать конкретные ситуации и поведения, характерные для патологических игроков онлайн Вулкан Россия казино. Вопросы касаются финансовых коррелятов продолжения игры, личных последствий компульсивной игры (таких как проблемы со сном, раскаяния, связанные с чрезмерным участием в игре и падением амбиций) и социальных коррелятов, связанных с компульсивной игрой (например, трудности в семейной жизни ). Ответчик отвечает «да / нет» на 20 вопросов. Респонденты, дающие указание как минимум 7 из двадцати вопросов, считаются патологическими игроками (Кастер, Кастер, 1978, для: Деревенский, Гупта, 2004). Что касается психометрического значения инструментаОтветчик отвечает «да / нет» на 20 вопросов.

Респонденты, дающие указание как минимум 7 из двадцати вопросов, считаются патологическими игроками (Кастер, Кастер, 1978, для: Деревенский, Гупта, 2004). Что касается психометрического значения инструмента. Ответчик отвечает «да / нет» на 20 вопросов. Респонденты, дающие указание как минимум 7 из двадцати вопросов, считаются патологическими игроками (Кастер, Кастер, 1978, для: Деревенский, Гупта, 2004). Что касается психометрического значения инструмента Я нашел информацию о том, что он не был научно проверен, поэтому будьте осторожны в своем применении и особенно при интерпретации результатов (Uribelarrea, Ursua, 1998). Однако Нина Огинска-Булик (2010) заявляет, что этот инструмент прошел испанскую версию исследования, и его психометрические свойства удовлетворительны.

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