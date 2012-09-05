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Вулкан Платинум: в игровые автоматы играть на деньги
19 Мая 2018
Теги: Игры

Существует множество факторов семейного риска, которые могут обусловливать проблему среди молодежи. Наиболее распространенные биржи заключаются в следующем:

- разбивка семьи, семейная дисфункция или крайняя нищета;

- появление зависимости от психоактивных веществ или поведенческой зависимости у одного из родителей и, в частности, зависимости от азартных игр;

- смерть родителя или лица, выполняющего эту роль в детстве;

- чрезмерное внимание родителей к деньгам и материальным благам;

- сложные и стрессовые ситуации у себя дома;

- бытовое насилие (вербальное, физическое или сексуальное);

- чувства отказа от родителей и т. д.

Исследование ясно показывает, что появление зависимости от азартных игр у родителя или родителя является значительным предиктором проблемной игры. Дети-игроки в два-четыре раза чаще склонны развивать азартные игры, чем дети, родители которых не играют в онлайн игровые автоматы на деньги в Вулкан Платинум на vulkanplatinum-kasino.com/igrovye-avtomaty-na-dengi (Tucholska, 2008, для: Ogińska-Bulik, 2010). Моделирование поведения азартных игр родителей и их отношение к азартным играм играют важную роль в развитии азартных игр среди детей и подростков. Факт регулярной азартной деятельности родителей увеличивает в три раза вероятность рискованной игры у их потомков. Напротив, патологическая игра родителей увеличивает уровень вероятности в десять раз.

В анкете вопросника (тест SOGS-RA) была задана азартная игра родителей. Это были два вопроса. Первое касалось того, играл ли родитель / родители азартные игры, а второй был в том, имеет ли родитель / родители проблемы, связанные с азартными играми (они играют сложным образом).

При измерении активности азартных игр, проводимых родителями изучаемой молодежи, было объяснено, что игровая игра и игра в азартные игры родителей могут быть различными видами деятельности, такими как отправка текстовых сообщений и совершение телефонных звонков в различные лотереи и конкурсы, организованные операторами телефонной связи, телевидением, радио, интернет или газеты; игра в лотерею и другие числовые игры или денежные ставки, организованные Totalizator Sportowy, например Lotto, Multi Multi; покупка сберегательных карт; игры в казино, аркады и т. д.

Чтобы измерить этот фактор, подросткам задали вопрос: «Разве кто-нибудь из ваших родителей играет в случайные игры за деньги? Респонденты имели следующие варианты ответа: да, нет, я не знаю.  Большинство респондентов (60,0%) заявили, что их родители не участвуют в азартных играх. Более 30,0% респондентов ответили, что такая ситуация случается, а 9,0% респондентов говорят, что не знают, играют ли их родители в азартные игры.

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