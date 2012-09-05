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Вулкан Платинум официальный сайт – получите массу головокружительных эмоция и волну адреналина
21 Января 2018
Теги: Игры

Учитывая, что мне нужен как можно больший банк, я рейз 340 (примерно в 3 раза). Игрок 1 колл. • 4 + Ривер (820). Игрок 1 бет 420. У него точно есть + * + шестерка, так что если я сейчас сыграю олл-ин,+ ^ , ему все равно будет очень сложно выбросить карты в пас. Мне нужно извлечь максимальное велью из монстра, поэтому я олл-ин 2500. Мой оппонент колл. У него оказались 846* — младший фулл-хаус, достроившийся на ривере.

Тот факт, что мой оппонент также поймал фулл- хаус, очень помог мне — разумеется, сбросить такую руку на ривере невозможно. Возможно, с трипсом он просто сыграл бы чек-колл. Но даже в том случае, если бы мой оппонент пропустил торги, я все равно играл бы олл-ин — несмотря на некоторый овербет. Несмотря на то, что соперник вложил в банк всего 500 фишек, а мой олл-ин составил бы 2500, я получил бы бонус на platinum-vulkan-casino и колл почти в 100% случаев. Мне трудно представить, чтобы даже самый искушенный регуляр сбросил в этой ситуации трипс шестерок.

Я начал играть в онлайн-покер в 2009 году, когда внес $50 на Pokerstars. Сразу же стало ясно, что мне как новичку будет очень сложно противостоять опытным соперникам. Мне пришлось почитать форумы, чтобы усовершенствовать свою игру в различных турнирах с бай-ином до $10+1 на 180 человек. В данный момент я могу бить турниры на 180 человек (не турбо) со 100% показателем ROI. Надеюсь, что данное руководство поможет новым игрокам, которые хотят добиться успеха в покере и нуждаются в советах по улучшению своей игры.

Цель руководства

Это руководство было написано для новичков, которые уже знают основы безлимитного холдема. Поскольку вы читаете журнал о покере, можно предположить, что вы уже заинтересованы в игре и хотите сделать следующий шаг. Существуют 3 типа турниров (не турбо) на 180 человек, с бай-инами $4.40, $11 и $22. Турниры за $4.40 — это лучшие многостоловые турниры, доступные в интернете, для изучения фундаментальных основ турнирной игры. В этом руководстве я буду больше ссылаться именно на такие турниры. Они всегда есть в наличии, конкуренция низка, а структура позволяет изучить основы турнирной игры и общую стратегию без лишней спешки. На более высоких лимитах уровень игры становится все лучше и лучше: растет количество регуляров и соответственно сложных решений в игре против них. Однако, поднимаясь по лимитам, вы будете постепенно повышать свой уровень игры.

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