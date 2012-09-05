Перед вами новогодний блог турнирного директора Артура Восканяна.

Друзья, я желаю вам всем, чтобы вы могли правильно и верно оценивать ваши комбинации в руке, я имею ввиду, оцените и цените все то, что вы имеете. И попробуйте понять это — понять, что вы и есть самый счастливый человек на свете. Будьте счастливы! Точнее, поймите — вы счастливы! Для меня 2010 год — год счастья, причиной тому является рождение моей дочки ЛиЛу. Все остальное, я считаю, уже не так важно.

Турнир по Техас NL. Блайнды — 50/100. Человек с ББ делает рейз 350 фишек, его коллируют три человека, еще один человек с МБ делает all-in 475 фишек. Игрок с ББ хочет сделать ререйз-аіі-іп 4000 фишек. Дилер не разрешает, мотивируя это тем, что «all-in с МБ не был рейзовым, так как не укладывается в шаг ставки, и он повышает свою же (ББ) ставку», после это же подтвердил и менеджер клуба http://cazino-vulkan-platinum.com/. Хотелось бы узнать у вас как у профессионала, правильно ли это решение?

Увеличение ББ было на 250 (100+250), то есть открытый рейз равен 250. Это значит, что следующий игрок, желающий увеличить, должен сделать рейз минимум на 250. То есть 100 + 250 + 250 = 600. Игрок на МБ делает All-in + 125 (100 + 250 + 125 = 475).

PokerStars Caribbean Adventure на Багамах проводится с 2004 года. Суммарный призовой фонд за весь этот период составил сумму в более чем $50 млн. Предполагаемый призовой фонд Главного события PCA 2011 года — $20 млн. Ежегодно в турнире принимают участие профессионалы и игроки, прошедшие отбор на PokerStars. Традиционно, это фестиваль покера с огромным количеством турниров — более 50-ти за 10 дней. Главное событие с бай-ином в $10, 3 тыс. пройдет с 8 по 14 января. Кроме него, запланированы: турнир хай-роллеров, турнир по пот-лимит омахе, чемпионат по миксу 8 игр, ежедневные турбо-турниры, женские турниры, турниры хедз-ап. В прошлом сезоне за победу над 1500 конкурентов победитель Главного события удостоился $2, 2 млн. призовых. Знатоки все же утверждают, что если задаться целью провести время азартно, лучше все- таки ехать не на Багамы, а в Лас-Вегас — в Вегасе не берут плату за вход в заведение, да и вообще куда бы то ни было. Но если с целью определить адекватное вознаграждение за «покерный талант» — тогда все же лучше попасть в число участников PokerStars Caribbean Adventure. Следующие за Багамами зимние остановки EPT 7-го сезона — Довиль (25-31 января) и Копенгаген (21-26 февраля).