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Вулкан официальный сайт: обзор игрового клуба
7 Января 2018
Теги: Игры

Мое знакомство с бэкгэммоном состоялось в июле 1996 года в Монте-Карло. Собственно говоря, знаком с самой игрой я уже был ранее, так как играл в кавказские нарды, правила которых хоть и незначительно, но все же отличаются от бэкгэммона. Просто я решил откликнуться на зов моего старого друга, заслуженного — еще советского — нардиста Леонида Рискина, давно жившего в Европе, и приехать на чемпж>нат мира. Я влюбился в Вулкан казино онлайн официальный сайт с первого взгляда. Дабы не чувствовать себя мальчиком для битья, к чему я не привык, я купил всю теорeтическую и полутеорeтическую литературу по бэкгэммону и выбрал нетривиального спарринг-партнера в лице Йоханнеса Левермана — блестящего немецкого программиста, являвшегося, по совместительству, одним из лучших игроков на деньги. Именно в этот год Йоханнес с двумя своими коллегами из Швейцарии и начал создание программы-анализатора Snowie. Наши баталии происходили на турнирах и проходили, как ни странно, с переменным успехом. Поначалу он, конечно, чаще выигрывал, но по прошествии времени игра стала напоминать перетягивание каната, и в 1998 году на турнире в Москве после 10-ти часовой битвы, когда я выиграл 5 пунктов, мы закончили ее, как обоюдно бесперспективную.

Естественно, я приобрел Snowie, как только она появилась, и продолжаю играть с ней до сих пор. За эти годы программа претерпела массу изменений, став практически безупречной. Практически... Одной из ее характеристик, как считается, немаловажной, является expectation, или матожидание, вычисляемое по окончании партии или сессии. Ожидание того, сколько, по ее мнению, она должна выигрывать у тебя в среднем за эту партию или сессию. Сначала я не обращал на это особого внимания, несмотря на то, что цифра всегда казалась мне слегка завышенной, но со временем, когда счет сыгранных партий пошел на тысячи, оставалось только удивленно поднимать брови. В марте 2007 года двое блестящих немецких игроков: адвокат Андреас Гретч и бизнесмен Марио Кюль, пытаясь вдохнуть жизнь в уничтожаемый покером бэкгэммон, сумели договориться с корпорацией Sony об оказании спонсорской поддержки при проведении турнира. Было приглашено 16 человек со всего мира, являвшимися, по мнению организаторов, знаковыми фигурами. Я тоже был приглашен, олицетворяя собою, по-видимому, игорный мир бывшего постсоветского пространства. Состав турнира действительно был сильнейшим: четверо из пяти первых номеров мирового рейтинга — Сандер Лилофф, Матвей «Фалафель» Натанзон, Боб Вахтель, Мочи Мочизуки — и другие сильнейшда игроки.

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