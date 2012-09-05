Шкала SOGS-RA позволяет идентифицировать отдельные факторы семейного риска для проблемных азартных игр и типичные симптомы проблемной игры. Также стоит использовать его для определения отношений между молодежной азартной игрой и другими предикторами. Из имеющейся информации представляется, что масштаб уже используется дальше и получает удовлетворительные психометрические свойства. Например, в 2014-2015 годах он использовался в общенациональных опросах, проведенных под руководством П. Издебского под названием «Импульсивность и склонность к риску и азартным играм» среди подростков, которые были предприняты для исследования взаимосвязи между импульсивностью и проблемой азартной молодежи.

Следует отметить, что с 25 января 2011 года вступили в силу положения Постановления министра здравоохранения, в которых он определил условия, при которых Фонд проблемных азартных игр (FRPH) может быть использован. Вот несколько практических советов, которые можно использовать для планирования целей профилактики, принятия мер для молодежи и широкой общественности для повышения осведомленности общественности об азартных играх, которые предлагает Вулкан официальный сайт игровых автоматов :

- профилактика азартной игры должна включать социальные и ситуационные факторы;

- терапия для подростка, зависимого от азартных игр, должна проходить на нескольких уровнях: социальной, школьной, семейной и индивидуальной (Węgrzymka-Giluń, 2009);

- ранняя профилактика должна применяться уже дома, в школе, в местах, где молодые люди проводят больше времени - стоит обратить внимание на конструктивные способы проведения свободного времени молодыми людьми и их продвижения;

- вводить юридические ограничения, а также вводить более крупные санкции и санкции в отношении лиц, которые не соответствуют законодательным положениям, запрещающим молодым людям играть в игровые автоматы и использовать другие игры в азартные игры;

- необходимо разработать и внедрить профессиональные инструменты для диагностики проблемных азартных игр среди молодежи и выявления факторов риска проблемных азартных игр и факторов, защищающих его развитие;

- должно быть проведено социальное образование в области ответственной азартной игры, а также повышение осведомленности о заболевании и симптомах, характерных для него, - задача родителей должна состоять в том, чтобы узнать и понять причины и механизмы зависимости от азартных игр;

- вывод исследователей о привлечении средств для проведения исследований в различных регионах Польши с целью изучения масштабов явления и анализа его тенденций;

- обучение работников игорных компаний;

- следует обеспечить создание базы данных о людях и учреждениях, которые могут быть частью системы помощи людям, зависимым от азартных игр, а также к телефону и онлайн-консультациям.