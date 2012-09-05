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Вулкан официальный сайт: игра без проблем
29 Апреля 2018
Теги: Игры

Процесс диагностики является многоступенчатым и требует от диагноста большой приверженности, поэтому стоит использовать только инструменты, которые позволяют объективно оценить диагностированного человека и ситуацию, в которой он был. Целесообразно избегать инструментов, для которых есть возражения, или диагност не уверен, может ли он правильно применять интерпретации результатов, полученных в игре в казино вулкан. (Niewiadomska et al., 2014).

Как в индивидуальном, так и в коллективном исследовании респонденту предлагается заполнить спецификацию и внимательно прочитать инструкции. Мы следим за тем, чтобы субъект понял инструкции. Если вопросов нет - пойдите в исследование - заполните анкету. Среднее время тестирования с использованием шкалы SOGS-RA составляет около 10 минут.

Мы проводим надлежащий тест (начинаем с приветствия, вступая в контакт, представляем предмет и цель экзамена, уменьшая возможную тревогу, проверяя, имеют ли люди подходящие материалы для завершения теста и понимают игровые аппараты Вулкан).

Мы точно вычисляем и анализируем результаты теста (мы следуем стандартным процедурам для расчета результатов, сохраненных в руководстве или инструкциях по использованию метода. Мы всегда проверяем правильность любых изменений).

Мы правильно интерпретируем результат (мы следуем принципам, описанным в руководстве по методу, мы отсылаем результат к соответствующим стандартам, мы обращаем внимание на любые отзывы о проблемах с использованием теста и учитываем их).

Мы четко и точно представляем результаты исследователю (мы адаптируем форму и словарь к конкретному получателю, следим за тем, чтобы вся информация была правильно понята, информация должна быть представлена ​​в конструктивной и положительной форме).

Мы постоянно проверяем пригодность теста (мы ищем информацию о новых версиях метода, также проверяем обновления стандартов) (ITC, 2014, Mankowski, 2010; Niewiadomska et al., 2014).Важным этическим аспектом исследования должен быть уход за исследователем / диагностом.

Применение польской адаптации шкалы SOGS-RA в исследовании J. Jarczyńska (2013) другими исследователями в общенациональных, региональных или местных исследованиях является бесплатным и не требует авторизации автора адаптированного инструмента. Тем не менее, в соответствии с принципами добросовестной практики (ICI, 2014), автору следует информировать о планируемом использовании теста в исследованиях, а в случае публикации любых отчетов из исследования, описывающих полученные результаты с его использованием, необходимо обратиться к источнику, в котором он находит Опубликована шкала SOGS-RA, указав, таким образом, автора польской адаптации SOGS-RA, описанной в этой публикации.

 

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