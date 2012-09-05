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Регистрация личного аккаунта

Чтобы получить доступ ко всем функциям игровой площадки, необходимо пройти регистрацию и создать аккаунт на сайте. Вам нужно использовать систему электронных платежей для пополнения счета и вывода выигрыша. Иногда может потребоваться пройти верификацию, в ходе чего игрок должен предоставить на проверку фотографии документов. Процедура занимает несколько часов и позволяет заведению защитить себя от мошенников. После проверки специалистом, вы можете подавать заявку на вывод выигрыша.

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мобильная версия. Заходите на портал через браузер, используя любой смартфон, подключенный к интернету;

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