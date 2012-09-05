В50-х годах прошлого века противником европейского компьютера "Z4" от Цузе в США выступали 2 машины - "Mark" и "ЕШаС". Последний считается полностью электронно-вычислительной машиной, так как "Z4" и "Mark" были электронно-механическими. "ЕШаС" - очередное "детище" войны - был построен по заказу Главного Управления Артиллерии США, которое заключило контракт с Пенсильванским университетом в 1943 году. Основное предназначение компьютера было тем же, что и у других вычислительных машин того времени - расчеты для баллистических таблиц, позже стало возможным играть в игровые автоматы слоты.

Руководителем работ был назначен Моучли, а главным инженером - Эккерт. В течение двух с половиной лет 10 инженеров, 200 техников и огромное число рабочих трудились над созданием "Электронно-цифрового интегратора и вычислителя" (Electronical Numerical Integrator and Calculator) сокращенно ENIaC. Размеры вычислителя были огромными - имея более 30 метров в длину и вес в 30 тонн, он содержал в себе свыше 18000 электронных ламп и 1500 реле. Для того, что бы запустить эту махину требовалось мощность сопоставимая небольшому заводу - 150 кВт энергии. Несмотря на это, машина работала намного быстрее, чем "Mark", и запустить покер онлайн было очень просто.

Но от "Mark" не хотели отказываться, так как EШaC был ненадежен. За день работы в нем сгорало десятки электронных ламп и для того чтобы найти и заменить одну лампу требовалось остановить машину. Да и задать программу было непросто - перфоленты использовали только для ввода данных, а программировали посредством коммутационной панели, с помощью специальных кабелей, штекеров и механических переключателей. Это было занятие не из легких, ведь для выполнения одной задачи необходимо было вручную изменить подключения порядка 6000 проводов. Собственно, ради решения задачи, на которую требовалось несколько минут машинного времени, сам компьютер готовили несколько дней. И все это нужно было заново переподключать, если вставала другая задача...