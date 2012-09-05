Мы могли бы охарактеризовать крупье как сотрудника Вулкан казино играть на деньги, который принимает ставки, оплачивает призы и помогает за столом, человека, который играет жизненно важную роль в управлении казино и который работает под строгим контролем, чтобы избежать мошенничества. Крупье должны придерживаться очень строгих и обязательных этических норм и норм поведения и должны подойти к игре нейтрально.

Поскольку до 1989 года в Чехии не было казино (за исключением казино в Grand Hotel PUP в Карловых Варах), чешских крупье не было. С 1990 года, когда казино Вулкан начало развиваться, спрос на эту работу увеличился. В начале 1990-х годов было только минимальное количество крупье, поэтому это была исключительная работа, которая была хорошо оплачена и которая была интересной, экзотической и привлекала большое количество людей.

Работа крупье была очень хорошо оценена в 1990-х годах, и человек, который работал с ним, мог выбрать, будет ли он выбирать работу на нашей территории, и через некоторое время он работал на руководящих должностях, предпочитает ли он работать на роскошных океанских лайнерах или будет ли он работать в качестве крупье в одном из иностранных казино, читай по ссылке.

Огромное преимущество крупье в начале 90-х годов состояло в том, что все казино были при их рождении, поэтому карьера была очень быстрой. Если кто-то был умным, ему было всего несколько лет, и он мог стать менеджером казино Вулкан, менеджером. «И поэтому после курса я начал как хэппер, который является самой низкой функцией в казино [...], и там я действительно сделал это через год, когда я действительно поднялся с самой низкой позицией над диджеем, дилером, дилерским инспектором до инспектора, до самого высокого уровня функция, которая идет как основная, уже не управленческая функция, на самом деле является первой функцией под управлением, и потому, что казино работает только год, вероятно,. "

Быстрый путь карьеры имеет несколько фундаментальных факторов. Работу такого рода обычно делали молодые люди, которые не боялись выезжать за границу для лучшего заработка, или роскошных круизных судов, таких как Карибский бассейн. Колебания персонала казино Вулкан тут были относительно высокими, поэтому ряд крупье вышли в лучшие условия оплаты в более крупные города, в пограничные казино или поняли, что эта работа не для них и вышла из казино. Таким образом, крупье, которые были опытными и долгое время находились в одном из чешских казино, были не такими, и таким образом, они добрались до высших должностей.