Данные опросов, относящихся к измерению факторов семейного риска в проблемной игре, показывают, что 1/3 опрошенных людей играют в азартные игры. По мнению большинства респондентов, их родители не участвуют в подобных играх, а 9,0% респондентов не знают, играют ли их родители вообще. В то же время молодые люди отмечают, что чаще всего отцы, а не матери, чаще играют в игры. Мужской секс является важным фактором риска для азартных игр. Многочисленные исследования показывают, что дети игрового игрока в два-четыре раза чаще развивают азартные игры, а игра в азартные игры, играя отца, увеличивает риск развития зависимости у ребенка больше, чем игра в азартные игры, играя мать (Woronowicz, 2011). Кроме того, 2,0% опрошенных молодежи высказались за осуждение,что участие родителей в азартных играх проблематично. Респонденты также отметили, что такая проблемная игра чаще всего разделяют их отцы, чем матери. Можно сделать вывод, что в семьях, затронутых зависимостью от азартных игр, эта проблема чаще всего касается родителя-опекуна одного ребенка.

Результаты, полученные в результате реализации собственного исследования, описанного в этой публикации, позволили сформулировать предварительные выводы о том, какие педагогические, профилактические и интервенционные мероприятия заслуживают внимания в контексте предотвращения азартных игр Vulkan Igrat среди школьников. Они могут помочь сформулировать рекомендации для образовательной практики.

Прежде всего, следует отметить, что адаптированный к США инструмент SOGS-RA для скрининга проблемных азартных игр среди молодежи позволяет раннее выявление игроков с развлечениями, рисками и проблемами. Благодаря этому вы можете легко и быстро идентифицировать группы риска (люди с риском рискованной и проблемной игры), определить количество и тип проблем и количество ущерба, наносимого молодыми людьми в связи с участием в различных играх в азартные игры, а также оценить частоту игровых игр азартные игры в течение жизни и в прошлом году перед опросом и тип самой популярной азартной игры среди молодежи. Признание этой проблемы позволяет раннее вмешательство и меры помощи для людей, подвергающихся риску проблема игры, которая уже испытывает негативные последствия собственных действий (социальные, психологические, медицинские, экономические последствия и т. д.).