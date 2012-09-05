Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Вулкан Гранд - крутая коллекция азартных забав




Вулкан Гранд - крутая коллекция азартных забав
24 Июня 2018
Теги: Игры

Фактор защиты проблемных азартных игр на vulcangrand-casino.com/igrovye-avtomaty подростков также является прочной связью со школой и надлежащей привязанностью к ней. Воспринимая привязанность к школе, понимается индивидуальное убеждение, что подросток принадлежит ей, окружен уважением и заботой. Это ощущение, что к нему относятся доверительно, находясь в тесных отношениях с другими и полагая, что вы являетесь частью школы, что способствует укреплению социальных связей в молодежи и развитию личных компетенций. Клио Макнили, Джеймс М. Nonnema- кек, Роберт В. Блюм (2002) указывает, что воспринимаемые отношения со школой связаны с рядом характеристик школ, в том числе его размера (меньше школы ассоциируется с большей привязанностью к нему), восприятие безопасность (управление студенческой группой и школьная дисциплина, например,чрезмерная дисциплина уменьшает привязанность к школе), количество знакомых в ней (привязанность к школе увеличивается по мере увеличения числа друзей).

О безопасности важности этого фактора, в частности, свидетельствуют результаты лонгитюдного исследования в США, под названием Здоровье подростков, которые показывают, что восприятие привязанности к школе является наиболее важным фактором в защите против большинства видов поведения, вредного для здоровья молодых людей (Резник и др., 1997). Более конкретно, хорошая привязанность к школе снижает общую частоту и интенсивность психоактивного использования, а также преступность и насилие (Dornbusch, Erickson, Laird, Wong, 2001). Исследования, направленные на выявление факторов, которые способствуют иммунитету школьников, также показали, что чувство привязанности к школе является одним из значимых предикторов школьного иммунитета (Гонсалес и Падилья, 1997) и мотивацией школы к успеху (Furrer, Skinner, 2003).

Значительным фактором защиты также является наставничество или тесная связь со взрослым значимым (наставником). Наставничество - это отношения, в которых молодые люди получают поддержку, советы и дружбу со взрослым. Они выполняют эмоциональную функцию (например, эмоциональную поддержку) (Klaw, Rhodes, 1995) и инструментальные (Darling, Hamilton, He, 1994), способствуют нескольким аспектам иммунитета молодежи. Взрослые играют важную роль, поскольку они учат навыкам, активируют молодых людей - вводят их в новую деятельность и укрепляют чувство компетентности.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Денежные расчеты в онлайн кази... - . (+97)
Казино Вулкан: игровые автомат... - . (+180)
Вулкан Платинум - лучшие услов... - . (+138)
Гаминатор игровые автоматы бес... - . (+178)
Бонусные предложения онлайн в ... - . (+118)
Официальный сайт Vulcan Stars ... - . (+132)
Азартные автоматы - приключени... - . (+132)
Откройте для себя мир азартных... - . (+124)
Казино Вулкан: играйте в свое ... - . (+117)
Рулетка онлайн в клубе Вулкан... - . (+121)
Симуляторы игровых автоматов... - . (+172)
Гаминатор — Casino Games Onlin... - . (+218)
Слот-автоматы с заманчивой отд... - . (+143)
Эмоции от игры на онлайн-казин... - . (+156)
Вулкан Россия – лучшие возможн... - . (+139)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке