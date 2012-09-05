На флопе мы получаем среднюю пару без кикера. Если мы чекаєм, то фактически сдаёмся в данной ситуации на дро доске. Проблема в том. что пассивный оппонент редко будет ставить с худшими руками, и против спектра его ставки мы будем стоять не слишком хорошо. Даже если соперник в вулкан делюкс будет ставить широко, то нам сложно будет тащить без позиции нашу среднюю пару без кикера на шоудаун по такой доске. Но при этом в целом против спектра лимпа оппонента на этом флопе мы стоим достаточно хорошо и вообще-то не горим желанием раздавать врагу бесплатные карты.

Предположим, что с позиции баттона оппонент будет в среднем при таком VPIP лимпить порядка 33% диапазона, частично исключая при этом 5% топовых рук, с которыми противник зачастую зарейзит префлоп. Часть топ диапазона мы оставим в спектре, чтобы учесть возможные слоуплеи со стороны соперника с премиальными руками. Спектр оппонента выглядит в этом случае следующим образом: КК+, JJ-22, ATs-A2s, KJs-K6s. Q7s+, J8s+, T8s+, 98s. 87s, 76s, 65s, 54s. AJo-A2o, KJo-K9o, QTo+, JTo. Против этого диапазона на данном флопе с 72о у нас против указанного спектра 63% эквити. Это значительное преимущество и в такой ситуации мы обязаны делать ставку дтя защиты и вэлью. При этом мы предполагаем, что в маленьком банке слабый соперник может делать множество коллов с худшими руками. В то же время очевидно, что наша рука недостаточно сильна дтя того, чтобы продолжать игру против рейза от пассивного оппонента. Таким образом, нашей стандартной линией в подобной ситуации будет бетфолд. Такая ситуация будет очень широко распространена. Получая любую готовую руку на флопе, мы зачастую будем впереди спектра лимпера и должны делать ставку дтя защиты и вэлью.

Мы должны понимать, что если в этой же ситуации у нас. к примеру, даже нижняя пара с рукой типа S3o. то у нас всё равно ещё будет преимущество в эквити против спектра лимпа соперника на этом флопе (55%). Хотя в этом случае наше решение уже будет не столь очевидным, так как в нашей ставке уже будет значительно меньше вэлью и зачастую нам будет сложно разыграть нижнюю пару на тёрне/ривере. Всё же стоит отметить отдельно, что не каждое попадание во флоп будет достаточно хорошим дтя того, чтобы делать ставку. В данном примере против вышеприведённого спектра соперника у нас уже лишь 52% эквити.