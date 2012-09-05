В компании PokerStars умеют так обставлять свои новости, чтобы все наблюдатели раскрыли рты. На этот раз пиарщикам самого большого покер-рума планеты даже не пришлось стараться. Было достаточно одной фразы: Isildurl стал участником команды Team PokerStars Pro.

Новость облетела мир за считанные часы и стала главной сенсацией года. Онлайн-легенда возвращается, чтобы снова поразить мир крупнейшими банками и свингами в истории онлайн-покера. Под «крупнейшими банками» мы подразумеваем $1 300 000 пот против Патрика Антониуса в прошлом году. Под «крупнейшими свингами» — выигрыш $5 000 000 против лучших кэш-профи мира во главе с Дваном, а потом проигрыш $4 200 000 Брайану Хастингсу тогда же. Разумеется, немедленно подобных драм ждать не приходится. Но PokerStars всерьез заявили о намерении стать центром игры по самым большим ставкам и создать казино Вулкан 24 онлайн. Впервые за последний год столы с Айви и Дваном на FTP не вызывают ажиотажа и не удостаиваются упоминаний на покерных форумах. Все ждут, когда на PS снова залогинится Isildurl.

SuperStars Showdown

Ясное дело, что PokerStars подписали Isildurl не просто так. Сразиться с Isildurl получили шанс все игроки PokerStars. Стартовала акция The SuperStar Showdown, в рамках которой пройдут хедз-ап матчи, в которых лучшие игроки мира будут противостоять легенде.

Формат проведения схватки следующий. В рамках The SuperStar Showdown предусмотрена сессия из 2500 рук. Игра идет за четырьмя столами No Limit Hold’em и Pot Limit Omaha, причем блайнды должны быть не меньше $50/$100. Победителем будет объявлен игрок, который добьется профита по истечении заданной дистанции, либо сумеет лишить соперника всего банкролла на матч. Чтобы принять участие в схватке, необходимо подать заявку на PokerStars. В руме специально отметили: «Только серьезные заявки будут приняты к рассмотрению».

Помимо этого PokerStars запустил онлайн-сателлиты к SuperStar Showdown — с тем, чтобы шанс сразиться с легендой кэш-игры получили все желающие. Вы играть место в хедз-апе с Isildurl можно во фрироллах. Победителю достанется банкролл размером $15 000 на проведение матча. Сражение онлайн-квалифайера и Isildurl пройдет ровно по той же схеме, однако при блайндах $5/$10. Если любителю удастся лишить шведскую звезду всего банкролла на матч, он получит $10 000. Кроме того, все деньги, которые квалифайеру удастся сохранить в течение 2500 рук, станут его законной собственностью.

