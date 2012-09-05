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барабанами. При их вращении выпадают комбинации символов. Уровень риска
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и игровых линий. Отличается удобством интерфейс сайта и доступен даже
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выпадающих комбинаций. Кроме спинов, слоты имеют дополнительные
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