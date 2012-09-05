Игорное заведение Вулкан 24 входит в большое семейство Vulkan Group™. Оно успешно, имеет собственную аудиторию поклонников азартных развлечений. Его популярность объясняется широким ассортиментом игр на самую разную тематику, достойной бонусной и программой лояльности. Ресурс http://24vullkan-club.com/igrovoj-zal доступен не только россиянам, но и многим жителям стран СНГ. В коллекции представлено оборудование от лучших производителей. Все аппараты оснащены генератором случайных чисел, исключающих обман пользователей. Руководство Вулкан 24 не может влиять на получение выигрышных комбинаций. Авторизованных пользователей ждет много приятных сюрпризов, в том числе возврат части проигранных средств.





Что такое кешбэк, его особенности

Удача сопутствует тем игрокам, которые верят в себя, не боятся рисковать, уверены в своих силах. Но и от них порой отворачивается Фортуна. Поэтому руководство клуба Вулкан 24 старается поощрить проигравших участников, предлагая возвратить часть проигравших сумм. Называется такое вознаграждение кешбэк (сashback). Безусловно, такое поощрение радует пользователей, заметно повышая их настроение, смягчая досадное недоразумение от неудачной игры. Размер поощрения колеблется в пределах от 5 до 12%. Обращаться участникам никуда не нужно, начисления производятся автоматически. Расчет осуществляется за определенный период, деньги зачисляются на расчетный счет игрока – такой своеобразный и полезный подарок от казино.





Правила, согласно которым производится расчет кешбэка

Воспользоваться подаренными деньгами игроки могут сразу же, но вывести не получится, так как согласно правилам такая сумма нуждается в отыгрыше. Определяется она с учетом статуса клиента. Казино возвращает часть денежных средств только зарегистрированным пользователям. Согласно правилам размер кешбэка не должен быть больше общей суммы пополнений, сделанных за определенный период. Игрок с самым низким статусом «Любитель» получает 5% кешбэка, при совокупной сумме ставок в 500 руб. и вейджером на отыгрыш х10. У пользователя с самым высоким статусом «24 Х» цифры выглядят так:

кешбэк – 12%;

совокупная сумма ставок – 5000 руб.;

вейджер на отыгрыш – Х0.

Возврат части денег производится за прошедшую неделю, каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.

В случае если игрок не набрал требуемую для награды сумму, ему разрешается 3 раза перенести деньги. Но воспользоваться таким предложением могут не все, а только клиенты, имеющие статус: «Любитель», «Мастер», «Профи», «Бронзовый». Если участник на протяжении трех недель не набрал нужное количество ставок, они обнуляются, и набор их производится сначала по существующим правилам. Играйте в Вулкан 24 на реальные деньги, делайте ставки и пользуйтесь заманчивыми предложениями казино!



