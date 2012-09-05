Все суммы, полученные из проверенной оценки, которые являются ответами на 12 вопросов / заявлений, оцениваются по шкале нуля. Общее точечное значение шкалы составляет от 0 до 12 баллов. После добавления всех точек на шкале мы получаем исходный результат.

При интерпретации результатов по шкале SOGS-RA для оценки результатов http://vulkanplatinumonlayn.net/ использует две разные процедуры. Эти две системы оценки называются «широкими» и «узкими» критериями SOGS-RA (Winters, Stinchfield, Fulkerson, 1990; 1993b, Winters, Stinchfield, Kim, 1995). Во-первых, это комбинация частоты азартных игр и результата, достигнутого в масштабе SOGS-RA. Чтобы быть признанным игроком, который испытывает проблемы, возникающие в результате игры в этом масштабе, человек должен играть не реже одного раза в неделю и достигать 2 или более очков. Игрок, который играет не реже одного раза в неделю с результатом, считается рискованным игроком. 1 балл или меньше, чем раз в неделю, но со счетом 2 балла Группа игроков, играющих в пути, который устанавливает nieproblemowy отсутствия участия в азартных играх или азартных играх реже, чем ежедневно в результате ЗРП-RA, равного 0 очков (Winters, Stinchfield, Фулкерсон, 1993b; Winters, Stinchfield, Ким, 1995).

В случае «узких» критерии, которые были приняты в настоящее здесь польского счете адаптации шкалы SOGS-RA 4 и более баллов означают проблемы игрока, результат 2 до 3 баллов означает, что игрок рискованную игру, и результат от 0 до 1 точки интерпретируется как отсутствие проблемы, связанные с игрой (Winters, Stinchfield, Kim, 1995; Wiebe, Mehmel, 2000).

В соответствии с принятыми «узкими» критериями получение по шкале SOGS-RA от 0 до 1 пункта означает, что игроку не угрожает проблема. Значение от 2 до 3 баллов означает, что игроку угрожает проблема с воспроизведением, при получении 4 или более очков указывает на проблемного игрока. Чем выше оценка по шкале, тем субъекту становится больше, тем серьезнее проблемная игра.

Исходя из вышеуказанных критериев, вы можете включить респондента в определенную категорию:

Воздержание (оценка 0 баллов): человек, который не играл в азартные игры в течение прошлого года.

Рекреационный игрок, играющий без проблем (оценка 1): человек, который за последние 12 месяцев до игры играл в азартные игры, но ее участие в этой деятельности было главным образом в характере развлечений, она не испытывала никаких негативных последствий игры. Рискованный игрок (оценка от 2 до 3 очков): у игрока уже есть первые серьезные негативные последствия игры, которые он начинает идентифицировать дома.

Проблемный игрок (оценка 4 и более очков): человек, который чувствует игру как принуждение, выявляет многочисленные и серьезные последствия.

Чем больше количество баллов на шкале, тем больше вероятность увеличения проблемы и многочисленные проблемы / последствия, связанные с азартными играми.

