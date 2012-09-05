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Вторая тренировка
8 Февраля 2021
Теги: авто

Во второй тренировке лучшими стали Оливье Пани и Дэймон  Хилл. Перед последней гонкой в 1 ранге Чемпиона Мира Хилл постоянно оказывался окруженным репортерами. Главный вопрос, естественно: “Кто? Шумахер или Вильнев?" Мнение пока еще Чемпиона: "Думаю Шумахер. У Михаэля опыта побольше. И нынешняя ситуация для него не нова. Он лучше подготовлен психологически". Вечером в пятницу на приеме, устроенном командой McLaren в винных погребах (Херес все-таки), удалось услышать мнение Йохена Масса - когда-то пилота McLaren, а ныне "связующего звена" между британской (McLaren) и немецкой (West и Mercedes) половинами команды: “Михаэль к титулу ближе. Жак великолепный пилот, но опыта ему пока не хватает". А поздней ночью стала известна любопытная деталь: Френк Вильямс выписал для Вильнева в Испанию психолога. Дела канадца, видимо, не блестящи.

Второй день начался с конфликта между Вильневым и Ирвайном, спровоцированного ирландцем.|Жак шел на один из лучших кругов тренировки, когда на его пути встал не слеша катящий в боксы Эдди. Вильнев, не сбрасывая скорости, начал заходить в поворот, обгоняя Ferrari, но Ирвайн вдруг перекрыл ему траекторию, и Жаку пришлось тормозить. В следующем повороте все повторилось. Круг был испорчен. Вслед за Ирвайном Вильнев свернул в боксы и, выскочив из кокпита, окруженный толпой фоторепортеров, бросился к обидчику. Но стычки не произошло. Жак, размахивая кулаком перед лицом благоразумно не снявшего шлем Эдди, лишь что-то коротко сказал ему. И быстро ушел в свой бокс, А за его спиной хохотали механики Скудерии, демонстрируя "командный дух’ Все остальные свои круги Жак рассчитал так, чтобы с ферраристами на трассе не пересекаться.

Лучшими в тренировках стали пилоты McLaren. Култхард и Хаккинен - единственные, кто "выехал" из Г21" НПосле каждого круга Хаккинена к нему подходил Адриан Ньюи и долго выслушивал, качая головой, после чего резко отдавал распоряжения и уходил на "капитанский мостик" ‘Нам очень мешал сильный порывистый ветер и постоянная угроза дождя, который обещали синоптики. Тем не менее, результат есть-, - сказал герой тренировки Култхард.

Квалификация началась с открытием пит-лайн. Первым на трассу выехал Пани. Следом Фонтана, Херберт, Маг- нуссен, Маркеш, Ферсгаппен, Алези и Хилл. Последняя гонка за Benetton для Алези не складывалась. За субботу француз "положил" две машины.


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