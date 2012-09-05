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Вторая половина 48-го Чемпионата Мира
3 Марта 2021
Теги: авто

Сильверстоун. Отсюда началась вторая половина 48-го Чемпионата Мира. Зимой трек был серьезно перестроен, и первая тест-сессия Tyrrell на обновленной трассе привела Мику Сало в полный восторг.

В пятницу на новом с иголочки покрытии прошли первые тренировки. Лучшее время, к удивлению многих, показал Хаккинен: 1.22,935. А ведь свободная тренировка еще отнюдь не квалификация! В субботу Мика уже в первой половине сессии прошел круг за 1.21,797. Целых сорок минут это время служило ориентиром для всего пелетона. Но за три минуты до конца квалификации ‘летающего финна" отодвинул Френтцен, а, несколько секунд спустя, - Вильнев.

Для Шумахера четвертое место на старте стало ушатом холодной воды. После двух подряд блестящих побед Ferrari вдруг не поехала. На идеальном покрытии Сильверстоуна "красная ракета" постоянно искрила дном и билась в судорогах вибраций. Похоже, на вторую линию стартового поля не машина вывезла Михаэля, а он втащил ее на себе.

Лидер чемпионата Мякинен (Mitsubishi) после неудачи на Корсике всего на два очка опережал МакРея (Subaru). Он с самого начала гонки взял хороший темп и, опережая соперников с первого "дола”, к концу первого дня лидировал в общем зачете.


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