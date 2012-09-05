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Вспомогательные рессоры
14 Февраля 2018
Теги: авто

Вспомогательные или дополнительные рессоры применяются чаще всего на автомобилях, предназначенных для перевозки чрезвычайно разнообразных грузов. Эти рессоры могут быть полуэллиптической или трехчетвертной формы, прикрепляться или на основной рессоре или на шасси. Когда нагрузка на основную рессору достигает известной величины, свободный конец вспомогательной рессоры опирается на плоскую опору, укрепленную на другой стороне оси в том случае, если рессора прикреплена к шасси, и—обратно. Начиная с этого места, обе рессоры несут нагрузку сообща. Так например, если модуль главной рессоры составляет 400 фунт, на дюйм (70 кг[см) прогиба, а вспомогательной 600 фунт, на дюйм (110 кг на см), то суммарный модуль рессоры составит 1000 фунт, на дюйм) (180 кг на см) прогиба.

Полуэллиптические вспомогательные рессоры, устанавливаемые над главными полуэллиптическими рессорами, изготовляются иногда таким образом, что их половины начинают работать при разных нагрузках; так например, можно установить плоские опоры на разных уровнях, получая при этом три различные комбинации для грузоподъемности рессор. Грузовые автомобили вообще оборудуются вспомогательными рессорами для того, чтобы иметь одинаково мягкий ход как при полной нагрузке, так и тогда, когда автомобили идут почти пустыми. У грузовика общеизвестной конструкции, который несет без нагрузки 1725 фунт. (780 кг) на каждую рессору, а при полной нагрузке 2 535 фунт. (1 150 кг), главная задняя рессора обладает модулем в 425 фунт, на дюйм (75 кг на см) прогиба, а вспомогательная рессора при соединении с ней повышает модуль до 700 фунт, на дюйм (1 см) на 125 кг.


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тут были комменты. RIP!






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