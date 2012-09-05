В аварии погиб мой муж. Когда сотрудники ГАИ вернули нам его автомобиль, оказалось, что из него пропали многие ценные вещи, в том числе фотоаппарат и видеокамера. Сотрудники ГАИ заявили, что охранять вещи не обязаны...

Ольга Бойченко, Киев

Лукавят служивые. Или плохо знают свои обязанности. 13 соответствии с м.4 Положения о Государственной автомобильной инспекции МВД, утвержденным постановлением Кабмина от 14.04.97 №341. на ГАИ налагаются обязанности по охране имущества, оставшегося без присмотра, в случаях, схожих с вашим. Если сотрудники ГАИ нс хотят компенсировать вам убытки добровольно, обращайтесь в суд. Свои исковые требования о возмещении стоимости пропавших вещей можете обосновать счетами из магазинов или, например. свидетельскими показаниями. За вред, причиненный по халатности сотрудников ГАИ. отвечать должно подразделение ГАИ, являющееся юридическим лицом. Как правило, ото областные ГАИ.

Договор о страховании гражданской ответственности придется заключать каждому из вас. Скорее всего, это будет два разных документа. Но в принципе не будет нарушением закона страхование гражданской ответственности обоих супругов-автовладельцев в одном документе. В любом случае вы должны очень внимательно читать договор страхования. Но хочу вас предупредить. что в своем вопросе вы путаете два разных вида страхования. Застраховав машину, вы получите компенсацию за его повреждения. независимо от того, будете виновным в ДТП или нет. Но при этом не застрахован ответственность, вы обязаны будете самостоятельно выплачивать ущерб тому, кто по вашей вине лишился здоровья, жизни или целостности автомобиля. Проблема необходимости и целесообразности в страховании гражданской ответственности вообще не должна стоять перед вами. Вы обязаны это сделать в соответствии с ПДД и иметь страховой полис при себе вместе с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации. Жаль, что инспекторы ГАИ не интересуются этим обязательным документом. Всем участникам движения от этого была бы только польза.