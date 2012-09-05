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Всматриваясь в концепции
25 Ноября 2022
Теги: авто

Девиз проекта Концепции дальнейшего развития и совершенствования деятельности Госавтоинспекции на период 1997- 2005 гг. — "доверие и безопасность”, а “главной целью развития ГАИ является обеспечение более высокого уровня защищенности участников дорожного движения от ДТП и преступлений и их последствий при одновременном завоевании уважения и симпатий населения к службе ГАИ”.

С просьбой прокомментировать отдельные положения проекта мы обратились к первому заместителю начальника Главного управления Госавтоинспекции МВД РФ генерал-майору милиции Владимиру Тимошину.

“Число погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях все еще велико, хотя в последние пять лет потом и кровью нашего личного состава удавалось все-таки заметно сдерживать рост аварийности,— сказал в начале беседы В. Тимошин. — Правда, эта относительная стабилизация меня как профессионала не удовлетворяет.

Тревожит, что стало падать уважение к закону, и не только в криминальной среде, но, к сожалению, и у обычных граждан, прежде всего у детей. В прошлом году мы выявили 50 млн. нарушителей, и, конечно, действия наших сотрудников не всегда были по нраву тем, кто не выполняет ПДД. Взаимоотношения личного состава ГАИ с участниками дорожного движения иногда становятся излишне острыми. Поверьте, руководство ГЬсавтоинспекции думает и над этим. Изменены подходы к оценке деятельности наших работников. Требуем от руководителей всех уровней, чтобы во главу утла ставилось обеспечение истинного порядка на дороге, а не “палочные” показатели — число выявленных пьяных или лихачей.

Реализация Концепции — проблема комплексная. Следует объективно признать, что дороги становятся лучше, хотя необходимого сервиса явно недостаточно. Ученые доказали, что только улучшение освещения помогло бы резко сократить число аварий. И разметку дорог завершать надо не к первому снегу, как практикуется у нас, а в апреле, в крайнем случае, в мае — вот еще один резерв уменьшения числа ДТП. За всем этим — тысячи сохраненных жизней российских граждан.

 


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