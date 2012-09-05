Как правило, идеальное место для установки «водительского» света - передняя защитная решетка Тем более что на большинстве «кенгуринов» есть штатные места для установки фар. Чтобы добиться максимального эффекта от «противотуманок», нужно устанавливать их как можно ниже - на уровне бампера или даже под ним. Правда, в последнем случае их недолго и оторвать при езде по бездорожью.

Прожекторам самое место - на крыше, там от них больше всего толка. Для этого необходимо использовать лайт- бар - специальную дугу, крепящуюся по тому же принципу, что и багажник.

Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж дополнительной оптики лучше все же поручить специалистам. Автору случалось видеть достаточное количество технически грамотных людей, которые после самостоятельной установки самых простых фар в самый неподходящий момент оставаясь в полной темноте - начинала барахлить вся электрика.

Безусловно, дополнительная оптика - вещь полезная. Необходимо только четко определить, как будет использоваться машина, и в соответствии с этим подобрать фары. И не стоит «покупаться» на дешевые подделки, продающиеся без гарантии, - обычно они проживают яркий, но очень недолгой век.