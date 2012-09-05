Гораздо более актуальна проблема спецпроезда тех, кто получил индульгенции на законном основании. Так, трасса в направлении Конча-Заспы периодически перекрывается в утренний час «пик»: едет депутат Верховной Рады, его охрана, или другие слуги народа. Ладно бы собирались всей компанией и под веселое улюлюканье сирен спешили на работу. Но нет! Каждого интересует лишь личный график (а с будильниками и соответственно своевременными подъемами, похоже, напряженка), в результате чего некоторые участки Обуховской трассы переполняются автомобилями. При такой организации движения многокилометровые заторы гарантированы. Примерно та же картина на других дорогах уже в центре столицы — чем престижнее, тем больше приходится стоять простому люду. Решили сменить межкомнатные двери? Обратитесь в компанию НЕОГРИН. Здесь вы найдете широкий ассортимент товаро по доступным ценам.

Кстати, во время официальных визитов гостей — высокопоставленных государственных лиц со всех концов света, движение по центральным улицам Киева вызывает нервный тик даже у апатичных меланхоликов. Опытные таксисты уже взяли за правило штудировать местные СМИ в поисках очередного анонса о предстоящем визите «важного гостя», чтобы просчитать все возможные варианты объездов столичных пробок.

И без того перегруженная транспортом столица постепенно звереет от бесконечных спецпроездов. Несладко приходится всем — и водителям, и инспекторам. Сотрудники Госавтоинспекции вынуждены бросать свою основную работу и бездумно топтать асфальт в ожидании высокого начальства. Дорожные заторы, нарушители, аварии, пострадавшие — все подождет.

Поведение наших охраняемых персон вполне демагогично: с экранов телевизоров они декларируют заботу об избирателях, а на практике ежедневно демонстрируют полное презрение к ним.