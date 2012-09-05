Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Всегда ли нужно согласие на установку домофона?




Всегда ли нужно согласие на установку домофона?
7 Января 2017

Настоящее время отличается для нас тем, что никому не гарантировано спокойствие. Именно поэтому осуществляется установка сигнализации, металлических решеток и много чего другого. Вполне понятно, что у каждого возникает желание по защите собственного имущества.

Системы контроля доступа со временем продолжают увеличивать собственную популярность. Именно поэтому растет спрос на такие системы, которые носят коллективный характер. Домофон смело можно отнести к системам подобного типа.

При использовании подобного устройства владелец объекта всегда может понять, нужно ли ему впускать определенного человека или же нет. Однако у домофонов есть и определенные недостатки, которые обязательно следует учитывать. К таковым следует отнести далеко не всегда наличие согласия между соседями по вопросу установки домофонных систем. У кого-то нет желания оплачивать саму процедуру и последующее абонентское обслуживание. У других людей появляются вопросы, носящие по большей части правовой характер.

Однако мы постараемся представить такую ситуацию, когда между различными жильцами было все же найдено определенное взаимопонимание по такому вопросу. Важно понимать, что предоставление указанной услуги означает нарушение права на осуществление доступа внутрь здания, определенного на законодательной основе.

Стоит обратить внимание на то, что монтаж домофонных систем следует считать определенной предоставляемой услугой. Получается, что это услуга, которая не может быть предоставлена без согласия со стороны заказчика. Получается, что у каждого человека есть право не оплачивать такую услугу, которую он не заказывал.

Также важно помнить и о другом важном моменте: жильцы дома имеют в своей собственности не только жилой пространство, также они являются совладельцами таких помещений, как подъезды и лестничные клетки, за которые также несут ответственность в равной мере. Поэтому есть рекомендация по поводу того, что подобные вопросы лучше всего решать путем созыва общих собраний. В ходе проведения собрания нужно заручиться достаточным количеством голосов жильцов, в ином случае установка подобного рода систем становится противоправным деянием.

Итак, согласие большей части жильцов в указанном вопросе может стать практически принципиальной необходимостью. Однако есть случаи, когда наличие большинства вовсе не является принципиальной мерой – например, если большая часть дома оказывается в собственности муниципалитета. Но во всех остальных случаях необходимо предпринять все те меры, что были указаны выше. Также важно помнить о следующем: никто не имеет права ущемлять достоинство тех жильцов, которые высказались решительно против установки домофонной системы. Жильцы дома не должны стоять и ждать, когда их запустят в объект собственности, это противозаконно, за подобные действия могут быть назначены судебные разбирательства.

Если такие соседи, решившие проявить принципиальную позицию, все же нашлись, то им обязательно необходимо также дать электронные ключи – это единственный выход из указанной ситуации. Свободный доступ к объекту собственности должен производиться вне зависимости от сезона и условий, на которых осуществляется подобного рода доступ. Ключи могут быть предоставлены упрямым жильцам на бесплатной или же на платной основе – в каждом случае данный вопрос необходимо решать в индивидуальном порядке.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке