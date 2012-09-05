Настоящее время отличается для нас тем, что никому не гарантировано спокойствие. Именно поэтому осуществляется установка сигнализации, металлических решеток и много чего другого. Вполне понятно, что у каждого возникает желание по защите собственного имущества.

Системы контроля доступа со временем продолжают увеличивать собственную популярность. Именно поэтому растет спрос на такие системы, которые носят коллективный характер. Домофон смело можно отнести к системам подобного типа.

При использовании подобного устройства владелец объекта всегда может понять, нужно ли ему впускать определенного человека или же нет. Однако у домофонов есть и определенные недостатки, которые обязательно следует учитывать. К таковым следует отнести далеко не всегда наличие согласия между соседями по вопросу установки домофонных систем. У кого-то нет желания оплачивать саму процедуру и последующее абонентское обслуживание. У других людей появляются вопросы, носящие по большей части правовой характер.

Однако мы постараемся представить такую ситуацию, когда между различными жильцами было все же найдено определенное взаимопонимание по такому вопросу. Важно понимать, что предоставление указанной услуги означает нарушение права на осуществление доступа внутрь здания, определенного на законодательной основе.

Стоит обратить внимание на то, что монтаж домофонных систем следует считать определенной предоставляемой услугой. Получается, что это услуга, которая не может быть предоставлена без согласия со стороны заказчика. Получается, что у каждого человека есть право не оплачивать такую услугу, которую он не заказывал.

Также важно помнить и о другом важном моменте: жильцы дома имеют в своей собственности не только жилой пространство, также они являются совладельцами таких помещений, как подъезды и лестничные клетки, за которые также несут ответственность в равной мере. Поэтому есть рекомендация по поводу того, что подобные вопросы лучше всего решать путем созыва общих собраний. В ходе проведения собрания нужно заручиться достаточным количеством голосов жильцов, в ином случае установка подобного рода систем становится противоправным деянием.

Итак, согласие большей части жильцов в указанном вопросе может стать практически принципиальной необходимостью. Однако есть случаи, когда наличие большинства вовсе не является принципиальной мерой – например, если большая часть дома оказывается в собственности муниципалитета. Но во всех остальных случаях необходимо предпринять все те меры, что были указаны выше. Также важно помнить о следующем: никто не имеет права ущемлять достоинство тех жильцов, которые высказались решительно против установки домофонной системы. Жильцы дома не должны стоять и ждать, когда их запустят в объект собственности, это противозаконно, за подобные действия могут быть назначены судебные разбирательства.

Если такие соседи, решившие проявить принципиальную позицию, все же нашлись, то им обязательно необходимо также дать электронные ключи – это единственный выход из указанной ситуации. Свободный доступ к объекту собственности должен производиться вне зависимости от сезона и условий, на которых осуществляется подобного рода доступ. Ключи могут быть предоставлены упрямым жильцам на бесплатной или же на платной основе – в каждом случае данный вопрос необходимо решать в индивидуальном порядке.



