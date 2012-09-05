Проблема информирования о событиях в ЖКХ

История Жилищно – коммунальных услуг в России берёт своё начало в 17 веке. Работа данного центра заключается в обеспечении жильца нужным спектром услуг, в них входит:

поступление в дом горячей и холодной воды

отопление

канализация

специальные платы и выплаты

отдельные виды услуг (к примеру – домофон)

На современном этапе – это неотъемлемая часть жизни любого человека, именно по этому гражданам стоит знать обо всех событиях, происходящих в ЖКХ России. Однако человека не всегда информируют о произошедшем или кто-то просто не успевает это узнать, потому что работает допоздна.

Многие испытывают неудобства из-за того, что нужно посещать «офис» по услугам обеспечения своего жилища. Большой сдвиг науки и техники в 21 веке «даёт свои плоды» и на просторах интернета появляется Портал ПроЖКХ.





Составляющее данного портала

Сайт представляет собой удобный ресурс для прослеживания информации о жилищно-коммунальном хозяйстве. Пользователю не составит труда в поиске нужных сведений, ведь вся информация разделена на отделы, а именно:

Новости (отдел позволяет узнать события не только в своём регионе, но и на территории всей страны) Процессы капитального ремонта, лицензирования, общественного контроля Инновации (новые технологии в сфере ЖКХ) ЖКХ в отдельных регионах

Из-за того, что сфера деятельности ЖКХ постоянно меняется, а именно законодательством вносятся поправки в разные нормативно-правовые акты (даже самые незначительные), уследить за ними достаточно трудно, поэтому актуальность данного Портала возрастает вдвойне.

Существует несколько тем, которые достаточно востребованы посетителями. Чаще всего граждан интересуют вопросы тарифов потребления коммунальных и жилищных услуг, решения споров, с уполномоченными на данную деятельность компаниями. С помощью прочитанной информации гражданин сможет выявить для себя несколько решений, построить план своих действий и применить всё это на практике.

На сайте, возможно, узнать про регламентацию деятельности ЖКХ. Также контент позволяет посетителю оценить работу своего жилищно-коммунального хозяйства, выявить его проблемы и нарушения.

Портал ПроЖКХ является уникальным ресурсом, дающим ответы практически на все возникающие вопросы в данной сфере. Хранилище информации довольно велико и позволяет узнать уже прошедшие события.



