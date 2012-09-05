Деньги сейчас нужны всем, особенно под хороший годовой процент. Поэтому нельзя проходить мимо самого уникального на сегодня предложения по потребительскому кредиту от Тинькофф банка. Попробуйте, где-нибудь найти процентную ставку ниже 12% годовых, попробуйте отыскать банк, предоставляющий кредит наличными в день обращения по паспорту до 1 млн.р. Можете даже не пытаться искать более выгодных предложений, потому что сейчас в России их не существует.





Самое лучшее в карте с наличкой

Вы не поверите, но оформляется кредит наличными, так же просто, как и все остальные кредитные продукты в Тинькофф банке. Садитесь за компьютер, заходите на официальный сайт. Здесь предоставлены условия и тарифы кредита. Для расчета ежемесячного платежа посетитель может воспользоваться удобным кредитным калькулятором. С его помощью клиент сможет подобрать оптимальные условия, чтобы в дальнейшем ему было удобно погасить кредит за установленный промежуток времени или досрочно. Для своих заемщиков банк предоставляет удобные условия погашения. Платежи можно переводить любого банковского учреждения картой, онлайн платежом или переводом. Ответственные клиенты, в итоге получают снижение процентной ставки. На их карту после закрытия кредита зачисляются пересчитанные проценты.





Просто и быстро получай кредит наличными

Подобрав для себя лучший вариант, заемщику для получения денег осталось заполнить анкету в 4 шага:

Контактная информация - предоставляете свои ФИО, номер телефона. Указываете желаемую сумму кредита, срок кредитования и цели, на которые необходимы деньги; Персональные данные – заполняете все необходимые поля; Предоставляете в полном объеме сведения о работе с указанием названия организации, адреса, рабочих телефонов, должности, стажа. После внесения подробной информации нажимаете кнопку «Оформить»; Подтверждаете номер телефона, внесением кода из смс сообщения.

Больше от клиента банку ничего не требуется. Информация обрабатывается за 2 минуты и заемщик получает ответ на свой запрос в сообщении. После этого менеджер Тинькофф банка в телефонном режиме уточняет все возникшие вопросы и договаривается о дате, времени, месте встречи, где произойдет передача документов и дебетовой карты с необходимой суммой денег.

Пользуйтесь картой на свое усмотрение. При карточных расчетах клиенты Тинькофф банка получают кэшбэк от 1до 30%. Если нужна наличка, то снимайте свыше 3000 р с любого банкомата без комиссии.



