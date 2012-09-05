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Все по правилам
10 Января 2017
Теги: авто

Согласно международным правилам на всем маршруте были запрещены тренировочные и разведывательные проезды и лишь перед самым стартом все экипажи получили маршрутные карты, в которых были указаны как основные контрольные пункты, так и возможные пути следования к ним. Все это, во-первых, уравнивало «географические» шансы всех участников, а во-вторых, привносило элемент столь необходимой ралли-рейдам романтики. К сожалению, именно это не устроило королей автомарафонов из «конюшни» Citroen.

В отсутствие французов никто не сомневался в победе японских машин Mitsubishi Pajero. Уверены были в своих силах и сами японцы. К участию в ралли Тунис они подготовили два проверенных дакаровских Pajero, ведомых французом Бруно Саби и катарским пилотом Саедом Аль Хайри, а также новейший прототип, заявленный в качестве технички для немца Эрвина Вебера. Эти автомобили были подготовлены по самой крутой группе ТЗ, а кроме этого в рейде стартовал и опытный француз Жан-Пьер Фонтенэ на Pajero Т2. В этом классе (Т2) Mitsubishi собиралась состязаться с весьма преуспевающей в последние годы командой Nissan. И кстати, автомобиль ниссан патфайндер отлично подойдет ценителям внедорожников. Находясь в салоне, вы сразу почувствуете комфорт, впрочем и управление автомобилем принесет только положительные эмоции.

Надо сказать, что планы и надежды Mitsubishi оправдались. Хотя один из основных претендентов на победу — Бруно Саби — и не стал победителем 12-го ралли Тунис.

После первого дня француз уверенно лидировал, опережая Аль Хайри на две с лишним минуты. Но уже в третий день Саби так перевернул свой Pajero, что вынужден был прекратить дальнейшее участие в гонке. К счастью для Mitsubishi Аль Хайри подхватил лидерство и сумел без особых проблем первым добраться до финиша в Джербе. Второе место занял Фонтенэ на Pajero Т2, а третьим неожиданно стал Жан-Луи Шлессер на багги собственной конструкции. Самое удивительное, что его машина была не полно-, а всего лишь заднеприводной.

Но, конечно, первые очки, полученные победителями в зачет Кубка Мира, не являются решающими: впереди еще шесть марафонов, ближайший из которых стартует 19 мая в Марокко — это знаменитое ралли Атлас.



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